El paro sube en 2.059 personas en octubre en Castilla-La Mancha hasta los 120.192 desempleados

Archivo - Una oficina del SEPE. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.059 personas en octubre en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (+1,7%) hasta los 120.192 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de octubre, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de octubre desde 2024. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en octubre en todas las ocasiones. En el último año el desempleo acumula un aumento de 2.051 parados lo que supone un 1,7% más.

Por sectores, el paro aumentó en todos los sectores en la Comunidad Autónoma con los repuntes más grandes en Servicios, 1.334 más (+1,59%); Sin empleo anterior, 325 más (+2,59%); Agricultura, 195 más (+4,29%); Industria, 184 más (+1,84%); Construcción, 21 más (+0,28%)

Al cierre del mes, en Castilla-La Mancha los sectores con más parados son Servicios (85.008), Sin empleo anterior (12.852), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (4.740), Construcción (7.419), Industria (10.173).

En cuanto a sexos, de los 120.192 desempleados registrados en octubre, 78.004 fueron mujeres, 2.645 más (+3,5%) y 42.188, hombres, lo que supone un aumento de 1.427 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+3,5%).

En octubre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 1.473 parados más que a cierre del pasado mes (+16%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 2.599 desempleados (+2,43%).

El paro subió en todas las provincias, siendo las mayores subidas en Ciudad Real (+611), Toledo (+591), Albacete (+499), Guadalajara (+236) y Cuenca (+122).

El paro aumentó en todas las comunidades respecto al mes pasado siendo Cataluña (+8.174), Comunitat Valenciana (+6.716) y Castilla y León (+4.404) donde más creció, excepto en Ceuta en donde el desempleo se redujo un 151 personas.

CONTRATACIÓN

En octubre se registraron 57.836 contratos en Castilla-La Mancha, un 2,4% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 23.978 fueron contratos indefinidos, cifra un 2,3% inferior a la de octubre del año anterior y 33.858, contratos temporales (un 2,4% menos).

Del número de contratos registrados en octubre, el 58,54% fue temporal (frente a un 54,84% del mes anterior) y un 41,46%, indefinidos (el mes precedente fue un 45,16%).