El paro subió en 2.013 personas en septiembre en Castilla-La Mancha y la región registra 118.133 desempleados

Archivo - Obreros trabajando al sol. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.013 personas en septiembre en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (1,73%) hasta los 118.133 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Asimismo, en el último año el desempleo acumula un aumento de 1.419 personas, lo que supone un incremento del 1,22%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 23.587 personas con respecto al mes de agosto (+1%) los datos del Ministerio, que destaca que se trata de una subida dentro del promedio de los meses de septiembre de la serie.