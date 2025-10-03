El Parque Lineal de Albacete acoge este sábado el I Encuentro Provincial de Cultura Urbana con grafitis, skate o baile

Cartel del encuentro de cultura urbana que se celebrará en el parque Lineal de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Juventud, Gala de la Calzada, ha trasladado los detalles del I Encuentro Provincial de Cultura Urbana en Albacete, organizado desde el Centro Joven gracias a un grupo de trabajo con más de 25 colectivos juveniles y artistas de diferentes disciplinas relacionadas con la cultura urbana.

El evento, de carácter gratuito, tendrá lugar en el Parque Lineal (en el espacio comprendido entre el Templete de Música, Skate Park y la fuente), a partir de las 10.30 horas, y en él tendrán cabida diferentes manifestaciones de la cultura urbana juvenil como el graffiti, skate, rap, break dance, baile urbano hip-hop, k-pop o el yo-yo.

La edil ha destacado "el atractivo para los jóvenes de este encuentro de la cultura más moderna y alternativa, que además acogerá en horario de tarde el V Campeonato Skate Albacete con una previsión de 40 participantes de Albacete y otras provincias".

El colectivo de Albacete Musa Urban Art pintará un mural artístico en el Centro de Transformación de Iberdrola ubicado en Nuestra Señora de Cubas y muros del Skate Park del Parque Lineal, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En el aspecto musical, serán varios los artistas de rap de Albacete que participarán como Edu Ruiz A.K.A. DJ La Multa, Rod Fenómeno, Dammy Mc, Blosky y Tyxano.

El breakdance, k-pop, baile urbano hip hop y danza urbana estarán presentes gracias a la colaboración de Fresh Flavour Crew, Ceci Lu School y de dos grupos de baile de Tarazona de la Mancha, Spechless y Nova Crew, ambos con premios en campeonatos a nivel nacional.

Según ha destacado la concejala, "la Emisora Joven Municipal Novaonda realizará un programa especial desde el Parque Lineal, y la Asociación Columbares, con sede en Murcia y Albacete, realizará un 'Taller de rap contra los delitos de odio', y habrá otros talleres varios realizados por Víctor Ruiz de @yoyo_albacete y los Clubs de Aventura del Centro Joven Albacete y de Tobarra, con propuestas como tatuajes de henna; pintura de camisetas, tarros de sal, chapas o juegos de mesa".

De la Calzada ha animado a los jóvenes a participar en las actividades musicales y recreativas, que se prolongarán hasta cerca de la medianoche, porque "un ocio sano y alternativo es posible también a partir de las más modernas y rompedoras tendencias de la cultura urbana".