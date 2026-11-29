Numerosas personas votan durante las elecciones generales - Juanma Serrano - Europa Press

MADRID/TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales a las 14.00 horas se sitúa en el 45,75%, lo que supone 5,27 puntos más que en las de julio de 2023, cuando fue del 40,48% a esa misma hora. En comparación con las elecciones de noviembre de 2019, cuando alcanzó el 37,93%, la participación aumenta 7,82 puntos. En total, han votado hasta esta hora 16.399.415 personas, 2.172.523 más que en el primer avance de 2023.

En el caso de Castilla-La Mancha, contabiliza un 48,04%, por encima de la media nacional.

La web del Ministerio del Interior indica que se habían comunicado datos del 99,69% de las mesas en la actualización de las 14:22. Las cifras pueden consultarse en https://resultados.29neleccionesgenerales.com.

Donde más han acudido a votar ha sido en la Comunitat Valenciana, con un 50,93%, seguida de La Rioja, que registra un 50,83%, y Aragón, con un 49,25%.

En Navarra han acudido a las urnas un 49,11% de los electores y Castilla-La Mancha contabiliza un 48,04% de participación. También superan la media nacional la Región de Murcia (47,66%), el País Vasco (47,38%), la Comunidad de Madrid (47,19%) y Cantabria (46,24%).

Por debajo de la media de participación, situada en el 45,75%, se encuentran Cataluña (45,22%), Extremadura (44,97%), Asturias (44,96%), Castilla y León (44,81%), Andalucía (44,12%), Galicia (43,79%) e Illes Balears (43,10%). También registran cifras inferiores Canarias (35,36%), Ceuta (38,40%) y Melilla (34,13%).

Como es habitual, los porcentajes más bajos se registran en Canarias y en las ciudades autónomas. En Canarias, los colegios electorales abren una hora más tarde que en la Península.

CEUTA, MELILLA Y EL PAÍS VASCO REGISTRAN EL MAYOR AUMENTO DE PARTICIPACIÓN

Las comunidades y ciudades autónomas que experimentan mayor crecimiento de participación hasta las 14 horas son Ceuta (+10,96 puntos), Melilla (+10,84 puntos), el País Vasco (+10,18 puntos), Cataluña (+8,44 puntos) y Navarra (+7,84 puntos), respecto al primer avance de 2023.

También sube la participación en el resto de territorios, salvo en Extremadura, donde baja 0,19 puntos porcentuales.