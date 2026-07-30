El Paseo de las Letras de Talavera se completa con 17 murales cerámicos con obras literarias relacionadas con la ciudad

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha inaugurado los siete nuevos murales cerámicos. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha inaugurado los siete nuevos murales cerámicos que se incorporan al Paseo de las Letras, una iniciativa que resalta el vínculo de la ciudad con la literatura y con la cerámica, dos de sus principales señas de identidad.

Junto con la concejal de Artesanía, Gelen Delgado, ha señalado, que con la incorporación de estos siete nuevos murales, el Paseo de las Letras queda completado con un total de 17 murales cerámicos, conformando un recorrido cultural que reúne textos de escritores y autores de distintas épocas que han dedicado sus obras a Talavera, a su cerámica o a su historia.

Los murales reproducen fragmentos de obras de reconocidos escritores y autores que, a lo largo de la historia, han dedicado palabras a Talavera o a su cerámica, y han sido realizados por distintos talleres y centros cerámicos de la ciudad, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

LOS MURALES

El recorrido incorpora un mural dedicado al poeta talaverano Joaquín Benito de Lucas, con un fragmento de su obra 'Mi ciudad', elaborado por Cerámica Timoneda.

También se ha inaugurado el mural dedicado al poeta Gerardo Diego, con un texto dedicado a la Virgen del Prado, realizado por Cerámica Adeva.

La escritora María Dueñas está presente en el Paseo de las Letras con un fragmento de su novela 'El tiempo entre costuras' (2009), elaborado por Artesanía Talaverana.

Otro de los murales está dedicado al dramaturgo Lope de Vega, con un pasaje de 'Peribáñez y el comendador de Ocaña' (1614), realizado por Centro Artesano.

El Paseo incorpora además un mural dedicado al escritor británico Bernard Cornwell, con un fragmento de 'Sharpe y el águila del imperio. Batalla de Talavera 1809' (1981), elaborado por Nicolás Vara.

Asimismo, se ha inaugurado el mural dedicado al poeta Alberto Álvarez de Cienfuegos, con su poema 'A Talavera', realizado por El Cuaderno Azul.

Cierra esta nueva incorporación al Paseo de las Letras el mural dedicado al viajero y escritor francés Albert Jouvin de Rochefort, con un fragmento de 'Le voyageur d'Europe' (1672), realizado por Centro Cerámico Talavera.

También se han instalado tres placas a lo largo del recorrido con el nombre del 'Paseo de las Letras' elaboradas por Bermejo.

LEGADO LITERARIO

Durante la inauguración, José Julián Gregorio ha destacado que estos murales contribuyen a seguir difundiendo el legado literario y cerámico de Talavera, reforzando un recorrido cultural que une historia, patrimonio y el trabajo de nuestros ceramistas, auténticos embajadores de un arte reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

"Para mí es un orgullo que todas las personas que pasean por una de las avenidas más importantes y concurridas de la ciudad, junto al río Tajo, puedan contemplar cómo algunos de los escritores más relevantes de todos los tiempos mencionaron Talavera en sus escritos.

Hoy descubrimos siete paneles nuevos,dedicados a autores que abarcan desde el siglo XVII hasta el siglo XXI y que reflejan, a través de sus obras, la presencia de nuestra ciudad".

Por otra parte, ha señalado que ahora que 'La Purísima' ya forma parte del Ayuntamiento "y es de todos los talaveranos", y será el futuro Centro de Interpretación de la Cerámica que la UNESCO demanda para nuestra ciudad, "este Paseo de las Letras supone un elemento más para enriquecer nuestra oferta turística y seguir haciendo de Talavera una ciudad cada vez más referente en aquello que mejor nos representa: la cerámica".

Gelen Delgado ha explicado que con la culminación del Paseo de las Letras se crea "una nueva ruta, se impulsa el turismo literario y ponemos en valor nuestra historia, nuestra cultura y aquello que más nos enorgullece, que es nuestra cerámica".

Además, ha avanzado que el próximo sábado, a las 10.00 horas, tendrá lugar una visita guiada gratuita por el recorrido completo de los 17 murales cerámicos.

También ha añadido que próximamente se editará un catálogo con el objetivo de promocionar y conservar este legado cerámico y literario, invitando a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa.