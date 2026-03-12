Pasión Vega honra a Almodóvar versionando su filmografía: "Sin él, la ruptura con el patriarcado hubiera sido más lenta"

Pasión Vega versiona a Almodóvar a traves de trece icónicos temas de su filmografía - EUROPA PRESS/ LA TRINCHERA

Presenta disco con trece versiones de temas icónicos de su filmografía: "Me gustaría ser más almodovariana, atreverme más"

MADRID/TOLEDO, 12 Mar. (De Enrique Aparicio para EUROPA PRESS) -

¿Quién no recuerda la primera vez que vio 'Mujeres al borde de un ataque de nervios?' La cantante Pasión Vega lo tiene claro: "Era pequeña, pero me dejó impactada. Los diálogos de esas mujeres, esa manera de expresarse, la ropa, todo lo que pasaba en esa terraza, esa Carmen Maura... No había visto nunca nada parecido", explica en entrevista con Europa Press.

Entre ese primer impacto y el nacimiento de 'Pasión Almodóvar', el disco con el que la madrileña criada en Málaga se mete de lleno en el universo del manchego, hay toda una vida de admiración y referentes compartidos.

Porque las trece versiones que lo componen hablan de lo mucho que tienen en común. "Estos artistas son mis referentes, a nivel artístico y emocional. Por ejemplo Miguel de Molina, una figura a la que se intentó borrar de la historia.

'La bien pagá' fue una canción que estuvo décadas sin poder cantarse en este país, y poder desempolvarla, sacarle brillo y darle su valor es impagable". Un repertorio que resuena en el cine de Almodóvar y más allá, con clásicos como 'Quizás, quizás, quizás', 'A tu vera' o 'Puro teatro'.

La semilla de este lanzamiento fue una propuesta de Joan Antón Rechi, "un director de escena maravilloso, que hace cosas increíbles en ópera. Eran dos conciertos que fueron estupendos, entre el público estaba nuestra querida y añorada Marisa Paredes, pero la cosa fue creciendo y se ha convertido en un proyecto más grande, con disco y gira. No puedo estar más contenta".

A la hora de adaptar unos temas tan reverenciados, la clave ha sido "buscar la pureza". "Cuando te acercas a unos clásicos de este calibre, que son oro puro, encontrar la esencia de la canción, su mensaje, su motivo, era lo más importante. Eso es lo que hace que se quede tatuada en el alma de quien la escucha".

TIEMPO PARA GERMINAR

Y la clave para lograrlo, algo no tan frecuente hoy en día: contar con tiempo. "Cuesta mucho tener el tiempo de mimar, sembrar, esperar", reconoce Vega. Un sosiego que ha servido de aliado para ir viendo crecer cada canción a partir del piano y la voz.

"Moisés Sánchez, el maravilloso pianista con el que he compartido este viaje, trabaja de esta misma manera, cuidando mucho las cosas. Buscamos al principio esa esencia sin más que sus teclas y mi voz, para ir encontrando la canción y darle una estructura, para respirarla y sentirla. A partir de ahí empezamos a construir, pero desde lo pequeño, casi desde el silencio".

En el camino que ha llevado a la madrileña hasta el resultado final, que puede escuchar al completo desde este viernes, ha primado una sensación de reencuentro. "Siento que son canciones que están dentro de mí desde hace mucho tiempo, porque me han ido acompañando en la vida aunque no las haya cantado, han sido importantes para mí".

La artista las describe como obras que en conjunto "cuentan una historia, todas son importantes para entender el concepto general del espectáculo, y cada una es una pieza importante del puzle".

Con Pedro Almodóvar como catalizador, el disco y la gira quieren servir además de "homenaje sincero a todas las voces que han interpretado estas canciones, mujeres inolvidables la mayoría, aunque también hay hombres. Artistas admirables y con una fortaleza y una capacidad de esfuerzo y de trabajo que merece la pena recuperar. Son personas que han sufrido, y que se han vuelto a levantar y han renacido".

MUJERES ALMODOVARIANAS

Cree Pasión Vega que "sin Almodóvar, hubiéramos ido más despacio en España hacia la ruptura con el patriarcado, con todo lo anterior, con esa falta de libertad. Él ha sido un hombre muy valiente y se adelantó a tantas y tantas cosas que vinieron después. Siendo además una persona que venía de un entorno humilde, sin muchos medios cuando llegó a Madrid. Eso es muy loable. Lo que ha hecho Pedro es tan difícil, y lo hace con tanta naturalidad y con tanto sentido del humor y con tanto arte, que hubiera sido una España diferente", se sincera.

Las protagonistas de las historias del manchego son uno de los espejos en los que se mira, porque "son mujeres reales, de carne y hueso". Un conjunto de heroínas en las que la diferencia es valiosa, y la solidaridad un lenguaje propio.

"En sus películas hay amas de casa hartas, prostitutas, peluqueras, escritoras, mujeres trans, todo tipo de estilos de mujer que, sin ser para nada convencionales, son al mismo tiempo muy reales. Nos las podemos encontrar cada día a poco observador que uno sea".

Destaca también la madrileña que "son mujeres que terminan formando una red de amistad y de solidaridad, que se ayudan, se comprometen las unas con las otras y crean unos lazos maravillosos. Es enternecedor y muy esperanzador".

Y, quizás por ello, asegura que le gustaría ser "más almodovariana todavía". "Y atreverme a muchas más cosas. Pero la educación que hemos recibido nos encorseta, hay que ir muy poco a poco quitándote todas esas cargas que llevamos las mujeres. A través de sus películas, del arte, de mi música, he conseguido ser bastante parecida a lo que quiero ser".

Porque como decía la Agrado en Todo sobre mi madre: una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñó de sí misma.