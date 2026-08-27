Pastor avanza un Sello de Calidad del Deporte en Edad Escolar de Castilla-La Mancha

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en el XXIX Día Institucional del Fútbol en Castilla-La Mancha. - JCCM

CUENCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha un Sello de Calidad del Deporte en Edad Escolar en la Comunidad Autónoma tal y como ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Pastor ha asistido al XXIX Día Institucional del Fútbol en Castilla-La Mancha donde se ha reconocido a los clubes campeones y ascendidos de categoría además de distinguir a entrenadores, árbitros, jugadores, equipos y personalidades que han contribuido a la promoción del fútbol.

Según informa el Ejecutivo, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha explicado que este sello de calidad es una iniciativa que se enmarca en el Plan de Calidad para el Deporte en Edad Escolar y está concebido como el instrumento estratégico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para seguir avanzando hacia un modelo deportivo basado en la educación, la salud, la inclusión y el bienestar de niños, niñas y jóvenes.

En este sentido, ha avanzado que tanto este sello de calidad como la convocatoria del programa 'Somos Deporte 3-18' se publicarán en el DOCM esta próxima semana e incluirá como novedad la digitalización del programa con un sistema de inscripciones modernizado que permitirá el seguimiento de las competiciones.

Amador Pastor ha recordado que el Gobierno regional asumirá, además, los gastos de gestión de la competición, arbitrajes, seguros deportivos y desplazamientos.

"Castilla-La Mancha es, junto a Navarra, la comunidad autónoma que garantiza el acceso igualitario a la competición de deporte escolar con independencia del lugar de residencia o del nivel socioeconómico de las familias".

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el responsable de Deportes en el Ejecutivo autonómico ha avanzado también que la ciudad de Cuenca acogerá la final del 'Trofeo Junta de Comunidades de fútbol', que se disputará entre el CF Talavera de la Reina y el Albacete Balompié.