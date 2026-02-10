Pastor defiende que se trabaja en el colegio de Olías desde septiembre: "Está en manos de los mejores profesionales"

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha defendido este martes que la Consejería lleva trabajando en el caso denunciado por una madre del CEIP 'Pedro Melendo García' del municipio toledano de Olías del Rey desde el inicio del curso y que "está en manos de los mejores profesionales".

A preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, el titular de la Educación regional ha detallado que se establecieron por parte del Servicio de Inspección y de la Delegación Provincial de Toledo las visitas pertinentes.

Todo ello, ha añadido, con el fin de "conocer la realidad del caso", establecer ajustes organizativos y metodológicos, así como la aplicación de recursos adicionales por parte de la Consejería a este centro. "Incluso después de la primera dotación se hizo una ampliación de esos recursos con una ampliación de jornada al profesional", ha añadido.

"Tenemos que seguir trabajando toda la comunidad educativa con determinados chicos y chicas que, además, pueden tener algún tipo de discapacidad. No sé si es el caso preciso, pero, en todo caso, el servicio de inspección ayer mismo se volvió a trasladar al centro educativo para ver si estaban funcionando las medidas organizativas", ha argumentado.

CASOS DE VIOLENCIA Y DE DISCAPACIDAD

Preguntado por si hay mas casos de este tipo tras los hechos acaecidos hace unas semanas en el Colegio 'Gregorio Marañón' de Toledo capital, Pastor ha querido distinguir entre los casos de violencia derivados "de una discapacidad" de aquellos cuyo fin es "única y exclusivamente" hacer daño.

"Creo que son dos cuestiones totalmente diferenciadas y así se trabaja desde la atención que podemos dar desde la Consejería a los diferentes casos", ha manifestado el titular de Educación, Cultura y Deportes.

Se ha referido así a que este mismo lunes se celebrara el Observatorio de la Convivencia en Castilla-La Mancha, en el que está representada "gran parte de la sociedad" y en el que se hizo el último balance del que dispone la Consejería con respecto al acoso escolar.

En este sentido, ha apuntado que el curso pasado fueron identificados en la región 73 casos de acoso escolar, lo que ha considerado "un dato muy estable" a lo largo de todos estos años. "Pero con uno solo que haya, hay que seguir trabajando", ha añadido.

También ha destacado que este foro se puso como ejemplo el último paso que ha dado el Gobierno de Castilla-La Mancha con la firma de un acuerdo interinstitucional en el que, además de cinco consejerías de la Junta, se trabaja con la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores y la Guardia Civil para establecer y definir nuevos protocolos, nuevos canales de comunicación y atender las situaciones de violencia que se puedan dar.