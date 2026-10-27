La Pastoral Penitenciaria de C-LM celebrará el Jubileo en la Catedral este jueves

Cartel del Jubileo de la Pastoral Penitenciaria de Castilla-La Mancha en la Catedral de Toledo. - ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Pastoral Penitenciaria de la Provincia Eclesiástica de Toledo, integrada por las cinco diócesis de Castilla-La Mancha, celebrará este jueves, 29 de octubre, su Jubileo en la Catedral Primada, con motivo del VIII Centenario del templo.

En torno a un centenar de personas participarán en esta convocatoria, que reunirá a las delegaciones y secretariados de Pastoral Penitenciaria de las cinco diócesis, junto a representantes de los centros penitenciarios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, en una jornada que quiere poner de manifiesto el compromiso de la Iglesia con las personas privadas de libertad y sus procesos de acompañamiento, reconciliación y reinserción social.

La celebración constituirá el primer jubileo organizado por un área pastoral en la Catedral Primada dentro del Año Jubilar de su VIII Centenario. La iniciativa reunirá a las diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y Toledo, en torno a una de las realidades pastorales que desarrolla su misión en contacto directo con situaciones de vulnerabilidad y exclusión.

La santa misa jubilar, que comenzará a las 11.00 horas, estará presidida por el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro Chaves. Concelebrarán los obispos de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea, y de Albacete, Ángel Román Idígoras, cuya presencia tendrá una especial significación por su vinculación personal con la Pastoral Penitenciaria, ha informado la Archidiócesis en un comunicado. El Jubileo contará, asimismo, con la participación y el acompañamiento de equipos directivos, funcionarios, educadores y profesionales técnicos de los centros penitenciarios de Ocaña I y Ocaña II, Alcázar de San Juan, Herrera de la Mancha, Albacete y Cuenca.

Su presencia permitirá reconocer también la labor cotidiana de quienes, desde sus distintas responsabilidades profesionales, contribuyen a la atención, la educación, la intervención social y los procesos de reinserción de las personas internas. A esta participación se sumarán los voluntarios y voluntarias de Pastoral Penitenciaria de las cinco diócesis.

UNA PASTORAL COMPROMETIDA

Las delegaciones y secretariados diocesanos de Pastoral Penitenciaria desarrollan una labor permanente de presencia y acompañamiento en los centros penitenciarios a través de capellanes, voluntarios y equipos pastorales.

Su trabajo no se limita a la atención religiosa, sino que comprende también la escucha, el apoyo humano y familiar, la promoción de itinerarios de reinserción y la colaboración con otras entidades e instituciones para facilitar nuevas oportunidades a quienes cumplen condena o recuperan su libertad.

Esta misión se articula en los ámbitos religioso, social y jurídico, desde una concepción integral de la persona que sitúa su dignidad en el centro de cualquier intervención. La Pastoral Penitenciaria mantiene así un compromiso que va más allá de los muros de las prisiones y que alcanza también a las familias, a las personas que han recuperado la libertad y a quienes necesitan apoyo para reconstruir su proyecto vital.

En este trabajo resulta esencial la implicación de los equipos de voluntariado, que mantienen una presencia cercana y continuada en los centros penitenciarios, en coordinación con los capellanes y los profesionales de las instituciones penitenciarias. Una tarea que encuentra también el respaldo de comunidades cristianas, parroquias, cofradías y otras entidades eclesiales comprometidas con una atención que no concluye cuando termina el cumplimiento de la condena.

Bajo el lema 'Abrir puertas, reconstruir vidas', la jornada quiere expresar el sentido de una Iglesia que no permanece ajena a la realidad penitenciaria y que entiende la esperanza como un compromiso concreto con las personas.

La celebración jubilar será también una oportunidad para visibilizar el trabajo de las delegaciones y secretariados de las cinco diócesis, fortalecer la colaboración entre sus equipos y reconocer la labor de quienes, desde distintas responsabilidades pastorales, profesionales y de voluntariado, contribuyen diariamente a generar oportunidades de cambio y reinserción.

La jornada comenzará a las 10.00 horas en la plaza de Zocodover, desde donde partirá, a las 10.15 horas, la procesión jubilar hacia la plaza del Ayuntamiento. A las 10.50 horas, tendrá lugar la entrada en la catedral por la Puerta Santa y a las 11.00 horas se celebrará la misa jubilar.

La celebración reunirá a personas privadas de libertad, responsables y profesionales de instituciones penitenciarias, capellanes, voluntarios, cofradías y comunidades cristianas, en una expresión compartida del compromiso con la dignidad humana, la reconciliación y la esperanza.