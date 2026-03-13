Pastrana da la bienvenida a la XLV edición de la Feria Apícola Internacional mostrando orgullo y calidad de producto

XLV edición de la Feria Apícola Internacional en Pastrana (Guadalajara). - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XLV edición de la Feria Apícola Internacional ha abierto este viernes sus puertas en el Palacio Ducal de Pastrana (Guadalajara) mostrando su orgullo por contar con "la mejor miel del mundo", un producto que se podrá vender, analizar, degustar y comprar, y sobre el que se divulgará y reflexionará hasta el próximo domingo en este municipio alcarreño.

Durante el acto inaugural, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha resaltado que este es uno de los mejores escaparates para vender la miel, que ha definido como "un pasaporte" para que las empresas de la Alcarria y Guadalajara, donde hay productos "de muy alta calidad", puedan salir fuera.

Consciente de los "vaivenes del mundo" y de las "consecuencias que están por venir", Vega ha ofrecido a la institución que preside como aliada de los apicultores, para que la miel de la Alcarria y otros productos de la provincia "sean referente nacional y mundial", y ha evidenciado su compromiso con la protección y conservación de este producto, incluso poniéndose "en contra de iniciativas y proyectos que vayan a mermar el desarrollo de esta comarca".

Dicho esto, y confiando en que el buen tiempo propicie que la feria tenga muchas visitas, ha adelantado que la Diputación va reconocer a la feria y especialmente a los 45 años de "trabajo y dedicación" de la misma durante la celebración del próximo Día de la Provincia, que tendrá lugar el último fin de semana de septiembre en la localidad de Sigüenza.

"SABIDURÍA TRANSMITIDA DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN"

A continuación, en representación del Gobierno regional, la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, ha subrayado la relevancia de esta feria, "la más antigua de España y un punto de referencia y encuentro tanto nacional como internacional", y la de la miel de la Alcarria, reconocida con Denominación de Origen en 1992, y "muy apreciada" por su calidad en todo el mundo.

Escobar ha recordado en este punto que Castilla-La Mancha es una de las principales comunidades autónomas en los que a la actividad apícola se refiere, con más de 2.500 explotaciones, más de 200.000 colmenas y una producción que se sitúa en torno a las 3.600 toneladas de miel cada año, datos que sitúan a la Comunidad Autónoma entre las cinco mejores regiones en producción de miel, con 94 industrias agroalimentarias dedicadas al envasado, transformación o comercialización de este producto en todo el territorio regional.

Un oficio curtido a base de "horas de trabajo, paciencia y sabiduría transmitida de generación en generación", ha precisado, consciente de la necesidad de que también haya jóvenes que quieran seguir ejerciendo el oficio, lo que ha hecho que desde el Gobierno regional se hayan priorizado las ayudas a la primera instalación en el sector apícola, logrando que, en los últimos diez años, se hayan incorporado a la 187 nuevos apicultores con dichas ayudas.

"TRABAJO, PACIENCIA, CONOCIMIENTO"

El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco Torrubia, ha reconocido que mantener un evento así "es difícil" pero ha valorado que siga adelante tras 45 años que son "una vida".

Torrubia ha significado que la apicultura representa perfectamente los valores del campo, ya que "es trabajo, paciencia, conocimiento" y aunque las abejas "son pequeñas" su importancia "es enorme". "Cuando apoyamos la apicultura no solo apoyamos a un sector económico, sino al campo y nuestros pueblos".

En este contexto, y ante "problemas" actuales como el acuerdo de Mercosur, la burocracia europea y la llegada de la avispa que está "cada vez más cerca", ha demandado apoyo --un apoyo que ya reciben de la Junta y la Diputación, ha admitido-- para "ir acelerando" y que la apicultura tenga futuro". Finalmente, ha querido hacer una mención especial al trabajo del Centro Apícola de Marchamalo, "que está considerado casi uno de los mejores del mundo".

Por su lado, el alcalde de Pastrana, Carlos Largo, ha destacado que este encuentro convierte al municipio "año tras año" en un lugar de referencia "para quienes trabajan, investigan y sienten la pasión por el mundo de la apicultura", ya que en ella se dan cita profesionales, expertos, empresas, instituciones y aficionados "que comparten una misma convicción".

Tras destacar el "papel fundamental" de las abejas --"cuidarlas es cuidar nuestro futuro", el primer edil ha aseverado que la miel y los apicultores "son más que un sector productivo", pues suponen "conocimiento y respeto por el territorio", siendo los apicultores "guardianes de un saber profesional que ha sabido avanzar" gracias a la investigación y el intercambio de experiencias.

De hecho, Largo ha comentado cómo esta feria pone en valor una "actividad profundamente arraigada en los territorios" que abre espacio para la innovación pero también para los retos de la apicultura, entre los que ha citado el cambio climático, las enfermedades de las colmenas y la pérdida de la biodiversidad, a lo que ha sumado las dificultades que atraviesan los profesionales del campo.

AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES

Un total de 30 expositores se darán cita hasta el domingo en esta feria, que se desarrollará en el Palacio Ducal y la Plaza de la Hora de Pastrana.

Este viernes, tras la presentación del concurso infantil de dibujo y la inauguración de la exposición del concurso de fotografía relacionada con el mundo de la apicultura, se celebrará también una cata comentada de mieles, donde los asistentes podrán degustar variedades de la Denominación de Origen Miel de la Alcarria junto a otras mieles, además de un showcooking a cargo de Jesús Pardo, chef del restaurante Dama Juana.

Durante el fin de semana, la feria continuará con jornadas técnicas, actividades divulgativas y propuestas dirigidas al público familiar, como talleres de elaboración de propóleos, visitas teatralizadas y diversas actividades infantiles en la Plaza de la Hora.

El domingo habrá un taller de elaboración de velas, showcooking a cargo de Carlos Gumiel, chef del restaurante Biosfera, y la entrega de premios de los distintos certámenes organizados durante el evento.