La patronal del metal de Ciudad Real pide la mediación del SMAC ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo

CIUDAD REAL 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La representación empresarial del sector siderometalúrgico de Ciudad Real ha solicitado formalmente al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), que se active una mediación para intentar reanudar las negociaciones bloqueadas del nuevo convenio colectivo. Un bloqueo del que responsabilizan a "la postura inflexible del sindicato en las últimas reuniones".

Según la patronal, las exigencias de la representación de los trabajadores no se adecúan a "la variedad de realidades existentes" en el sector en la provincia, apuntando a "la diversidad de empresas que lo componen: desde grandes corporaciones hasta cientos de talleres, instaladores, servicios técnicos y micropymes que dan empleo a miles de personas en toda la provincia", según han trasladado en una nota de prensa.

En este sentido, han afirmado que los representantes sindicales de UGT-FICA y CCOO Industria han mantenido un rechazo de "cualquier propuesta alternativa" a sus exigencias y "se ha levantado de la mesa de negociación y ha anunciado una posible huelga, utilizando la presión como su única estrategia".

"No se puede construir un convenio provincial desde una única perspectiva. Las condiciones laborales no pueden definirse solo en función de modelos aplicables a grandes industrias con recursos y estructuras muy específicas", han apuntado en su comunicado, argumentado que "aplicar esa lógica a todo el sector podría poner en riesgo la viabilidad de muchas pequeñas empresas que no podrían soportar costos diseñados para realidades muy diferentes".

Por este motivo, la patronal del sector ha solicitado la mediación del SMAC, apuntando que "es una medida poco común, pero necesaria cuando se han agotado otras opciones y está en juego el futuro del convenio".

"Este paso envía un mensaje claro: el sector del metal quiere seguir negociando, pero lo hará pensando en todos, no solo en unos pocos", han defendido desde la representación empresarial del sector en Ciudad Real.