Reunión del Patronato Gil de Albornoz. - PATRONATO GIL DE ALBORNOZ

CUENCA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Universitario Gil de Albornoz ha celebrado una reunión para hacer balance de las actividades desarrolladas durante 2026, un ejercicio en el que ha mantenido su compromiso con la comunidad universitaria del Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), mediante el apoyo económico a estudiantes, la colaboración en actividades académicas y el impulso de numerosas iniciativas culturales y artísticas.

La entidad cuenta con un presupuesto anual de 125.000 euros, destinado a respaldar distintas actuaciones relacionadas con la formación universitaria, la divulgación del conocimiento y la dinamización cultural de la ciudad y su entorno, ha informado el Patronato en nota de prensa.

En esta reunión de trabajo han participado el vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social, César Sánchez; el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz.

En el ámbito de las ayudas, el Patronato ha concedido 13 becas de colaboración para estudiantes universitarios, distribuidas entre diferentes áreas, con una dotación económica conjunta de 15.636 euros. Asimismo, ha destinado 10.550 euros a 19 ayudas para la organización de cursos de verano, jornadas y congresos en el Campus de Cuenca, a las que se suman otras 12 ayudas para actividades artísticas y culturales, con una cuantía total de 6.780 euros.

Entre ellas destaca la colaboración directa con otros dos cursos de verano, así como el apoyo a la difusión publicitaria del conjunto de estas actividades formativas. En este apartado se encuentran iniciativas como Retos forestales en el siglo XXI y Jóvenes sin miedo al presente.

El respaldo al alumnado también se ha materializado en la concesión de cuatro premios a estudiantes conquenses que han obtenido las notas más altas en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y que han continuado sus estudios en el Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha.

La actividad del Patronato durante 2026 ha incluido también el apoyo a diferentes publicaciones, entre las que se encuentran La transición en Castilla-La Mancha, El lado oscuro de la existencia, una obra dedicada al cardenal Gil de Albornoz y una publicación de Rafael Zafra.

En el ámbito expositivo, se han desarrollado propuestas como El paisaje expandido, España en su sitio. Cuarenta años formando parte de la UE, Nunca les tocó la lotería y Raíces, que han contribuido a diversificar la oferta cultural vinculada al entorno universitario.

La música ha ocupado igualmente un lugar destacado en la programación, con iniciativas como la grabación de una seguidilla a cargo de Zas!! Candil Folk, conciertos como el de Depedro, el Encuentro de Bandas de Música y el concierto Candlelight organizado con motivo del Fin de Semana del Patrimonio.

Las artes escénicas también han estado presentes mediante el desarrollo de un taller de teatro durante todo el curso académico y la representación de la obra Manzanas podridas en Cuenca y Vara de Rey.

Por su parte, la programación cinematográfica ha incluido las proyecciones de La Muraille y Prophecy, ampliando las propuestas culturales impulsadas por la institución.

El balance recoge asimismo la celebración de una charla literaria y documental con el escritor Sergio del Molino y la colaboración en el Congreso Iberoamericano en Actividad Física, Estilo de Vida y Salud.