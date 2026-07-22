Pedro Sánchez y García-Page visitarán este miércoles las zonas afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara)

Un helicóptero trabaja durante las labores de extinción del incendio en La Mierla, a 21 de julio de 2026, en Guadalajara - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará a lo largo de la mañana de este miércoles las zonas afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara), según consta en la convocatoria de prensa enviada desde Moncloa a los medios de comunicación y difundida a primera hora del día.

El jefe del Ejecutivo, acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, acudirá a las 11.00 horas al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Tamajón, donde se reunirá con los equipos que coordinan la emergencia.

Posteriormente realizará una declaración ante los medios de comunicación, según consta en la convocatoria.

El incendio de La Mierla ya afecta a unas 32.000 hectáreas aunque la velocidad a la que avanzan las llamas es menor. "Actualmente las hectáreas siguen aumentando, pero lo positivo es que no lo hacen con la misma velocidad que lo hacían durante los días anteriores", afirmó en la última actualización el director de la Emergencia en la zona, Juanjo Fernández.