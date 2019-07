Pedrosa insta a Page a anunciar en la vestidura que hará un "frente común" en defensa de otro modelo de financiación

Publicado 01/07/2019 15:00:19 CET

GUADALAJARA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, ha afirmado este lunes que le gustaría oír al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en su discurso de investidura que próximamente se va a reunir con los agentes sociales y con la Federación de Municipios y Provincias para hacer "un frente común" en defensa de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Pedrosa, que ha acudido a Guadalajara con motivo de la inauguración que la exposición que con motivo de los 130 años de historia de UGT se ha trasladado a esta capital, ha señalado que desde el sindicato siguen ofreciendo al próximo Gobierno de Castilla-La Mancha su "apoyo" para "reclamar" una financiación autonómica que afronte cuestiones como la Sanidad, la mejora de los Servicios Públicos, la Educación y el calentamiento global.

"La clave de bóveda es un nuevo modelo de financiación para poder mejorar los servicios públicos en calidad y plantilla", ha indicado tras el acto, en declaraciones a los periodistas.

Además, Pedrosa también quiere escuchar que las instituciones de la región que se cerraron hace ocho años se recuperarán y que en ellas se acordarán las medidas necesarias para mejorar también asuntos relacionados con la siniestralidad laboral o las políticas activas de empleo.

REGISTROS HORARIOS

Ante la presencia del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; la presidenta de la Patronal en Guadalajara, María Soledad García, y del alcalde de la capital, Alberto Rojo, en referencia a los registros horarios, Pedrosa ha señalado que probablemente al Ministerio "ha pecado algo de "improvisación". Pero se ha mostrado convencido de que quien ha hecho necesaria la aplicación de esta medida han sido las patronales por "abusar" de las horas extras y "cierto fraude en la contratación".

En cuanto a la siniestralidad, ha señalado que el mes de junio en Castilla-La Mancha ha sido "dramático", lo que sitúa a esta comunidad entre las peores en cuanto a la cifra de accidentes de trabajo de todo el país y Guadalajara, en concreto, en cabeza.

En este sentido, Pedrosa ha señalado que "echa de menos" que el Gobierno y la Patronal regional al menos este mes de junio hubieran hecho un llamamiento a la necesidad de extremar las precauciones en los centros de trabajo.

Aunque ha reconocido que si le pregunta al presidente de la Patronal, Ángel Nicolás, parece claro que "los accidentes son una maldición divina y tendremos que sacar a los santos a pasear a la calle" para pararlo, insistiendo en que, lo que es evidente es que, hay que mejorar las condiciones de la inspección y que el acuerdo que había hace ocho años "hay que rescatarlo".

Sobre los calificativos vertidos contra él por el presidente de Cecam a raíz de cuestiones vinculadas con la siniestralidad, Pedrosa se ha limitado a insistir en lo que quiere tal vez es que saquen "los santos a pasear", y le ha llamado la atención que Nicolás hable por "boca del Gobierno, y lo más preocupante, "por boca de CCOO".

Por lo que respecta a su intervención durante la exposición, el secretario regional de UGT ha dicho que, si bien hasta ahora han tenido "la callada por respuesta" por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, no van a dejar de reclamar que se ponga en marcha la figura del delegado territorial y sectorial de prevención para atender estas tareas en empresas en las que por su pequeño tamaño no hay elecciones sindicales y, por tanto, no existe la figura del delegado de prevención.

Precisamente, según Pedrosa, es en estas empresas donde se están produciendo gran número de los accidentes que ahora se registran.

Ha incidido en que si hay accidentes de trabajo hoy en España es porque desde 2010 hay una legislación laboral que "hace que el peso de la crisis y la recuperación" caiga sobre los trabajadores y "facilita la explotación" de las personas.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

En cuanto a la exposición que se inaugura este mismo lunes y que ya ha recorrido las otras provincias, ha querido tener una especial referencia hacia la gente de UGT y del PSOE que perdieron la vida en los años de la Guerra Civil.

Por su parte, el responsable territorial de UGT en Guadalajara, Pedro del Olmo ha querido incidir en su intervención en como derechos como la educación o la sanidad "nunca han sido un regalo" sino "conquistas sociales" detrás de las cuales siempre ha habido gente de UGT.

Del Olmo se ha remontado a como, si bien en 1904 se aprobó la ley del descanso nominical, desde este 1 de julio hay convocada una huelga indefinida de DHL Primark porque quieren establecer el sábado y domingo como jornada habitual para los trabajadores.

En cuanto a siniestralidad laboral, ha indicado que doce de cada cien trabajadores sufre diariamente un accidente laboral en la provincia y aunque considera que no hay nadie culpable, tiene claro que todos son responsables.

En el caso de Guadalajara ha reconocido que gran parte se centra hoy en el sector logístico pero ha dicho que si las medidas no se aborda de manera clara, no se arreglará nada y en este sentido tiene claro que "no estaría de más" incluir en este convenio actos específicos en materia preventiva.

Un acto en el que también ha querido tomar la palabra el nuevo alcalde de la capital, Alberto Rojo, quien ha anunciado que, tal y como ya dijera en campaña electoral, para otoño se creará una mesa de trabajo en la que estén representados los agentes sociales (Patronal y sindicatos) para tratar de los asuntos importantes de la ciudad tanto respecto a la plantilla municipal como sobre empleo y promoción económica en la capital y provincia.

Según Rojo, será una mesa de "diálogo y acción" que responderá a "un compromiso anunciado antes de ser alcalde de la ciudad".

En cuanto a la muestra, ha subrayado que es "un orgullo" tenerla en Guadalajara y ha puesto el acento en la importancia que han tenido los sindicatos de clase estos años para el desarrollo de las personas y para mejorar sus condiciones de vida.

Una muestra que se compone de catorce paneles históricos y seis temáticos en los que se relata la historia del sindicato y sus momentos más significativos.

También ha estado en el acto el delegado de la Junta en funciones de la Junta en Guadalajara, Santos López, diputados, senadores, y delegados sindicales.