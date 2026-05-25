Pelahustán (Toledo) reunirá a pilotos de toda España en la I Concentración Paramotera desde este viernes

Presentación de la primera edición de la Concentración Paramotera de Pelahustán. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio toledano de Pelahustán acogerá los próximos 29, 30 y 31 de mayo la primera edición de la Concentración Paramotera de Pelahustán, un evento impulsado por el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la Asociación de Paramotor España (APE), clubes y empresas del sector, y el respaldo de la Diputación de Toledo.

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos; el alcalde de Pelahustán, Roberto García; y el vocal de la Asociación de Paramotor España, Alberto Arcos, han presentado este lunes el evento.

Durante su intervención, Soledad de Frutos ha subrayado el valor de este tipo de iniciativas para el medio rural y el compromiso de la Diputación con proyectos capaces de dinamizar los municipios de la provincia a través del deporte y el turismo, tal y como ha informado en nota de prensa la Diputación de Toledo.

"Las concentraciones paramotoras son mucho más que una exhibición aérea. Son espacios de encuentro entre clubes, pilotos y asociaciones; son convivencia, intercambio de experiencias y pasión compartida por el vuelo y la aventura", ha señalado.

La portavoz provincial también ha destacado que "cada visitante que llegue contribuirá a dinamizar la economía local, beneficiando a alojamientos, comercios, bares y restaurantes", y ha asegurado que "hoy Pelahustán despega con esta Primera Concentración Paramotera. Y lo hace con fuerza, con ambición y con el respaldo de muchas personas que creen en el futuro de nuestros pueblos".

Por su parte, el alcalde de Pelahustán, Roberto García, ha defendido la apuesta del municipio por una iniciativa "innovadora, espectacular y única", capaz de unir "deporte, turismo, naturaleza y aventura en un entorno privilegiado como la Sierra de San Vicente".

"Pelahustán vuelve a mirar al futuro con ambición, ilusión y ganas de seguir creciendo", ha afirmado el alcalde, quien también ha destacado que el evento nace con la voluntad de acercar el paramotor a toda la ciudadanía. "Hemos querido abrir las puertas de este mundo a vecinos y visitantes, brindando la oportunidad única de disfrutar en primera persona de la sensación de volar sobre los paisajes de Pelahustán y de la Sierra de San Vicente", ha señalado.

Roberto García ha incidido además en el impacto turístico y económico de la concentración, mostrando su confianza en que "servirá para proyectar la imagen de Pelahustán más allá de nuestras fronteras, demostrando que los pequeños municipios también pueden albergar grandes eventos capaces de atraer turismo, generar riqueza y situar a nuestros pueblos en el mapa".

El vocal de la Asociación de Paramotor España, Alberto Arcos, ha explicado que esta concentración representa "una gran oportunidad para los pilotos", tanto por la posibilidad de volar en una nueva zona como por el intercambio de conocimientos y experiencias entre participantes de distintos niveles.

"Ya han confirmado asistencia 29 pilotos procedentes de diferentes puntos de la provincia de Toledo, así como de Madrid, Guadalajara, Ávila, Ciudad Real, Aragón, Sevilla o Navarra, además de un piloto brasileño", ha detallado, y ha aventurado que esperan llegar a contar con 40 pilotos.

Arcos también ha puesto en valor la riqueza paisajística del entorno. "La ubicación de Pelahustán y sus alrededores son un paraíso natural y una gran novedad para nosotros. Poder disfrutar de su naturaleza y de sus paisajes desde el cielo va a ser una experiencia inolvidable", ha indicado.

PROGRAMACIÓN

La concentración arrancará el viernes 29 de mayo con la recepción de paramotores en la Finca pública Navafrades. Durante todo el fin de semana se desarrollarán vuelos en paramotor y globo cautivo, exhibiciones aéreas, juegos de precisión, vuelos rasantes, actividades de pilotaje y una exhibición de salto BASE en el entorno del Prado Redondo.

Además, el público podrá visitar una exposición estática de paramotores, velas y equipos de vuelo para conocer más de cerca esta modalidad deportiva. Uno de los momentos más destacados será el desfile aéreo de banderas previsto para la tarde-noche del sábado en el Espacio Aéreo Pelahustán, donde los pilotos participantes realizarán una exhibición visible desde distintos puntos del municipio.

La organización prevé la llegada de centenares de visitantes durante todo el fin de semana, con el consiguiente impacto positivo para alojamientos, comercios y establecimientos hosteleros de la comarca. Los interesados podrán probar la experiencia en Vuelo Paramotor y Globo Cautivo, previa inscripción en el Ayuntamiento de Pelahustán