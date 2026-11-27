La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz - Diego Radamés - Europa Press

MADRID/TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social contabilizó un total de 414.076 pensiones en el mes de noviembre en Castilla-La Mancha con una pensión media de 1.259,12 euros, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que supone una subida del 5,27% con respecto al mismo mes del año anterior.

En concreto, en Castilla-La Mancha hay 251.720 pensiones de jubilación, con una pensión media de 1.491,33 euros; 94.930 pensiones de viudedad, con una pensión media de 974,29 euros; y 50.573 pensiones de incapacidad permanente, con una pensión media de 1.161,03 euros.

Asimismo, hay registradas 14.449 pensiones de orfandad, con una pensión media de 551,61 euros; y 2.658 pensiones de orfandad de familiares, con una pensión media de 760,87 euros.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de noviembre la cifra récord de 14.573,9 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2025, cantidad a la que hay que sumar la paga extra que se cobra este mes y a la que ha dedicado 14.241 millones de euros.

En noviembre del año pasado, la Seguridad Social destinó algo más de 27.100 millones a la nómina ordinaria y la extra de noviembre, por debajo de los 28.814,9 millones de euros que ha dedicado en noviembre de este año.

Los pensionistas cobran la paga extra en noviembre y no en diciembre, como la mayor parte de los trabajadores, porque se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre. En el caso de la extraordinaria de verano, se contabiliza del 1 de diciembre al 31 de mayo y se cobra en junio.

Según el Departamento que dirige Elma Saiz, este mes de noviembre se han abonado 10.568.107 pensiones contributivas, un 1,4% más que hace un año, a más de 9,5 millones de pensionistas, cifra que también es un 1,4% superior a la de noviembre de 2025.

Tras la subida de las pensiones aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas, se situó en 1.580,58 euros mensuales, casi un 4,6% más que en igual mes de 2025.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se incrementó un 4,7% interanual, hasta situarse a 1 de noviembre de este año en 1.379,1 euros mensuales.

La paga extra media de los pensionistas asciende este mes de noviembre a 1.349,6 euros.

Habitualmente, la cuantía de la extra es similar a la mensualidad ordinaria, si bien los pensionistas que hayan visto aprobada su prestación recientemente cobran la parte proporcional correspondiente.