Pepe Viyuela, Secun de la Rosa, Lorena Berdún, Laila Ripoll o Juan Mayorga, protagonistas del 49 Festival de Almagro

La ilustradora Judit Canela construye el cartel como un tablero que representa el Festival y lo estructura. - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO ALMAGRO

Cervantes, Lope de Vega o Calderón de la Barca serán otros 'jugadores' importantes de la 49 edición

MADRID/CIUDAD REAL, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que se celebrará del 2 al 26 de julio, ha estrenado este jueves la programación de su 49 edición en la que invita a "jugar" en el laberinto del barroco con obras protagonizadas por Pepe Viyuela, Secun de la Rosa, Ana Wagener o Lorena Berdún y dirigidas por nombres como Juan Mayorga o Laila Ripoll.

"En una edición en la que queremos jugar, en la que queremos sentir, no olvidamos a aquellos que sienten injusticia, daño en el cuerpo y en el alma. El teatro, el circo y la música puede ayudar a aliviar ese dolor", ha asegurado la directora del festival, Irene Pardo, en un acto que ha tenido lugar en el Teatro de la Comedia de Madrid.

Alrededor de 50 espectáculos forman parte de la 49 edición del Festival de Almagro, de los cuales 16 serán estrenos absolutos y tres estrenos en España. El hilo conductor de este año, según ha explicado Irene Pardo, será el redescubrimiento del Corral de Comedias en 1952.

La obra inaugural será 'El caballero de Olmedo', que Laila Ripoll ha elegido para estrenarse como directora de escena de la Compañía de Teatro Clásico. Con Víctor Sáinz y David Lorente en el reparto, este nuevo montaje pone el acento en el contraste entre la vida y la muerte, la luz y la sombra y en lo inevitable. Le tomará el relevo la nueva promoción de la Joven CNTC con 'El escondido y la tapada', en versión de Carolina África y dirigida por Beatriz Argüello.

Otra de las obras destacadas de esta edición será 'La vengadora de las mujeres', de Lope de Vega y que cuenta con la dirección de Carlos Martín y con el reparto de Silvia de Pé, Secun de la Rosa, Itziar Miranda o Lorena Berdún entre otros.

El autor más invocado será Miguel de Cervantes con obras como 'Palabra de perro', la reimaginación de 'El coloquio de los perros' escrito por Juan Mayorga, que tendrá su estreno en el Festival; al igual que 'El trujamán entre Cervantes y Shakespeare', un proyecto surgido de la segunda edición del programa de Residencias del Festival y que imagina al hombre que hizo de puente entre los dos autores por excelencia de la literatura universal.

También el autor estará presente por la obra 'El compuesto milagroso de Cervantes y Saavedra' en el que Ernesto Arias recorre un viaje propuesto por Brenda Escobedo a través de sus obras y el cautiverio como temas centrales. Esta cuestión asoma también en 'Cautivas por Cervantes' o en la proyección de 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar. Además, en el barroco infantil, se representará 'Al son de Cervantes.

"Es curioso cómo el cautiverio atraviesa muchas de las obras del festival y eso es porque aunque pueda parecer algo del pasado, desgraciadamente no lo es. El cautiverio está en quienes son expulsados de sus hogares, en quienes son atravesados por las guerras o por el deseo de dominar al otro. El cautiverio también está en reducir a las personas a una categoría, a un origen o a una raza. ¿Es que no entendemos que el otro somos también nosotros?, ha cuestionado Irene Pardo.

Asimismo, se escenificará sobre las tablas títulos principales del Siglo de Oro, como 'La dama boba', de Lope de Vega dirigida por Josep María Mestres; 'El lindo don Diego', de Agustín Moreto; 'Entre bobos anda el juego', de Rojas Zorrilla; 'L'avare', de Molière; 'Sueño de una noche de verano', de Shakespeare; 'El escondido y la tapada' de Calderón de la Barca; o 'Romeo y Julieta', también de Shakespeare.

HEROÍNAS, INTERNACIONAL Y OTRAS ACTIVIDADES

Otro de los ejes de esta 49 edición serán las heroínas del Siglo de Oro, con obras como 'Laurencia' o 'Bruja' o la ya mencionada 'Cautivas por Cervantes'. Además, en 'La libertad pretendo', el proyecto ganador de las ayudas a la producción que cada año convocan la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Festival, Lola Baldrich recopila miradas barrocas sobre los mitos femeninos de la Antigüedad.

En el aspecto internacional, Almagro acogerá la obra 'Written in sound', de la compañía Shanghai Opera Troupe, un espectáculo que dialoga con 'El pabellón de las peonías', una de las grandes cimas de la dramaturgia china escrita por Tang Xianzu en 1598.

Este espectáculo es la punta de lanza de la decidida propuesta musical del Festival que se completa con 'Va de Bach', en el que la compañía Aracaladanza, Premio Nacional de Teatro para la Infancia, acerca a los más pequeños al genio del Barroco con la ayuda de cinco bailarines y un gorila. También se representará 'La vida es sueño en música', donde La Grande Chapelle de Albert Recasens une fuerzas con Eva Rufo, Jesús Noguero y Eduardo Mayo.

Las sesiones de cine tienen una fuerte hilazón con otras propuestas del Festival: además de 'El cautivo' de Amenábar sobre Cervantes, podrán verse 'El perro del hortelano' de Pilar Miró, que además protagonizará una exposición del vestuario de Pedro Moreno para la película y que el propio diseñador comentará con Rosana Torres; 'Hamnet', de Chloé Zhao, que se fija en la mujer de Shakespeare, a partir de la novela de Maggie O'Farrell, y en el documental 'Las estrellas del Corral' el periodista Antonio Luengo homenajea a los grandes nombres que han pisado las tablas del Festival.

La oferta lúdica de la 49.ª edición del Festival se completa con Almagro 360º: actividades en torno a la gastronomía (el itinerario 'Sal de ronda', las clases de cocina 'Duelos y Quebrantos' y 'Don Repollo y Doña Berza', la cata comentada 'Saborea el Siglo de Oro' o las rutas gastronómicas por el Campo de Calatrava), la historia ('Encuentros a plena luz' del Ateneo en el Parador), la arquitectura (visitas guiadas por Almagro, rutas en bus por la riqueza patrimonial de la provincia de Ciudad Real o recorridos teatralizados por el Parador), y la tradición y la artesanía (Feria de Artesanía, talleres de encaje de bolillos y la Fiesta Barroca a modo de colofón).

Todas estas actividades son posibles gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, el Centro Internacional de Gastronomía Cinegética de Almagro (Venari), el Parador de Turismo de Almagro, el Ateneo de Almagro, la Asociación de Turismo de Almagro, la Asociación AMIARTE y la Asociación de Comercio de Almagro (ANCA).

PREMIOS

Con el juego en el centro del discurso, el Premio Corral de Comedias lo recogerá el actor y cómico Pepe Viyuela. "Otorgar este año el Premio Corral a un actor, payaso y poeta es una alegría enorme, no sólo por lo muchísimo que ha hecho a lo largo de su trayectoria, sino también por cómo lo ha hecho, por la coherencia, por la honestidad, por esa manera de estar en el escenario -y también fuera de él- que siempre deja un lugar para los demás", ha indicado Pardo.

Viyuela protagonizará junto a Rosa León la obra 'A quién contaré yo mis quejas', un concierto-recital a partir de romances en torno al amor y la ausencia. El Homenaje del Festival recaerá en Elisa Sanz, una artista estrechamente vinculada al Festival que "conoce las costuras de Almagro", tal y como ha apuntado Pardo.

"Ha sido técnico y directora y ha recorrido ese camino precioso que empieza como aprendiz y termina como maestra. Es una creadora imprescindible y una referente", ha afirmado Irene Pardo.

Durante su intervención, la directora ha llamado la "atención" a la política por el uso incorrecto de los términos 'teatro' y 'circo' que se emplean para afear el comportamiento de diputados y senadores. "Dejemos de llamar circo al Parlamento y teatro al Congreso, porque esto sí que es un teatro", ha subrayado.

Por último, Irene Pardo ha comparado el teatro con el juego porque ambas formas "exigen atención y picardía". "Ahí es cuando algo nos seduce, nos interpela y nos implica. Por eso, verano tras verano volvemos a jugar e imaginar el mundo juntos", ha apostillado.