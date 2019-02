Pérez Alfaro afirma tener "ganas" para su sexta reelección como presidente de FEDA

Actualizado 16/02/2019 12:59:32 CET

ALBACETE, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Artemio Pérez Alfaro se presenta este jueves, 21 de febrero, a la reelección como presidente de FEDA por sexta vez consecutiva. "Tengo todavía ganas, ilusión y capacidad para desarrollar nuevos proyectos" que permitan a la Confederación hacer frente a retos que están a la vuelta de la esquina, como "la cuarta revolución industrial", al que considera como el más relevante, ha manifestado.

"Me he creído con ideas y fuerza para hacerlo", -ha insistido- y lo va a hacer, al tiempo, contando con un equipo que le ha acompañado casi desde el principio. "Es un proyecto que nunca pensé ni hace 20 años, ni hace 10, que llegaría a consolidarse como un referente empresarial en nuestro país", ha afirmado, en una entrevista concedida a Europa Press.

Bajo su periodo se puso en marcha también la nueva sede --que se ha propuesto que sea también la sede en la que se instale la Cámara de Comercio e Industria de Albacete, que estará presidida por la única candidatura presentada, impulsada por FEDA-- y Pérez Alfaro ha destacado, orgulloso, que la han conseguido "llenar de contenido y de personas". Alberga una "actividad frenética" y en la que se da respuesta a "todas las necesidades del empresario y del trabajador".

Son muchos los logros alcanzados en su extensa Presidencia, lo que hace que manifieste que siente la responsabilidad hacia FEDA "como si fuera un hijo, que ha conseguido mucho, pero que todavía le falta algo para que madure".

Ante la pregunta de qué le falta, ha respondido rotundo que "avanzar en consolidar". La unidad empresarial "es una realidad" y la paz social "está consolidada".

DOS OBSERVATORIOS

Ahora, los retos a los que quiere dirigir Pérez Alfaro la Confederación durante los próximos cuatro años son dos concretos: "Poner en marcha un Observatorio de la Igualdad", de ámbito provincial, y de forma conjunta con los sindicatos y con las administraciones. "FEDA es un ejemplo en esta materia, el 75% de los trabajadores son mujeres y estamos ahora mismo implantando un plan de igualdad, que nos hace ser de nuevo pioneros entre las patronales, como ya ocurrió con la plataforma por la legalidad y con la Escuela de Negocios".

Aún así, en el Comité Ejecutivo apenas hay, y habrá para este mandato, mujeres. Una vicepresidenta y dos vocales. "Como presidente, puedo nombrar dos mujeres como vocales, pero en el Comité Ejecutivo tienen que estar los presidentes de asociaciones integradas en la Confederación, pero es que no hay".

El otro proyecto pone la vista en "los milenials", ha planteado. "Son los trabajadores del futuro, pero ya no conciben un empleo, ni una profesión, para toda la vida". Su pretensión es que FEDA sirva como foro donde los empresarios y los trabajadores "se adelanten, en sus previsiones, a lo que les va a ocurrir en el corto plazo". Para ello, la aspiración es crear "un Observatorio de futuro".

Dos iniciativas para tomar el pulso, hacer la previsión y, a partir de ahí, diseñar acciones formativas y proyectos "como el Sherpa". Es "tutelar, tutorizar" a los que empiezan y "estar vigilantes y adelantarse" a los cambios que vienen.

Pérez Alfaro, que defiende la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y a la amenaza de la Inteligencia Artificial, no tiene perfil propio en las redes sociales. "FEDA lo tiene, y mis empresas también, pero yo no me tengo que vender ni promocionarme políticamente", asegura.

ADELANTO ELECTORAL, TAMBIÉN EN FEDA

En esta ocasión, la Asamblea Electoral se ha adelantado --tradicionalmente se fijaba abril o mayo-- en su celebración. Preguntado por los motivos, Pérez Alfaro admite que han intentado "evitar la cercanía con las elecciones municipales y autonómicas, por un lado, y, por otro, separarla de la Asamblea Ordinaria y, con un punto de nostalgia, acercarla a la fecha en que fui elegido la primera vez, que fue un 23 de febrero".

Pese a ello, reconoce que es complicado hacer paréntesis de la situación que atraviesa el país. "En mis 20 años como presidente de los empresarios llevo cuatro presidentes de la nación, cuatro de la región y seis alcaldes de Albacete y no ha habido ningún momento de tanta inestabilidad política como ahora". Para encontrar uno similar, señala, "hay que remontarse a hace 40 años, pero ahora tenemos una Constitución y unas leyes" y, pese a ello, se ha creado un "clima de inestabilidad e inseguridad" para los ciudadanos "muy perjudicial, para la convivencia entre unos y otros, y también para la economía".

Se constata en el menor crecimiento económico, en la rebaja de las previsiones de mejoría para este año, y en los avisos que se están lanzando desde las empresas del IBEX35 y la Banca. "La Bolsa ha bajado un 20% en 2018 y la Banca un 30%, eso significa que el lobo está asomando la pata por debajo de la puerta", afirma.

Una advertencia de una nueva "crisis que va a venir" que tiene que preocupar más, si cabe, que la que aún da coletazos. "La anterior la originó el ladrillo y quien compró una casa por 200.000, ahora le vale 120.000, pero vale 120.000 y tiene la casa", pero ahora, argumenta, "la que viene es que quien tiene 200.000 euros, de repente no tiene nada, y eso es peor".

Ahí contará mucho --ha insistido-- la irrupción "de la Inteligencia Artificial, y dónde vamos a mandar a trabajar millones de trabajadores" cuando los robots ganen posiciones. "De ahí el Observatorio que queremos crear, para que haya menos datos colaterales".

ORGANIZACIÓN SANEADA

El principal aval con el que se presenta a la reelección Artemio Pérez es haber conseguido sanear la Confederación. "La economía está tan saneada que, para preservarlo, hace cuatro años cambiamos los estatutos para que, quien se quiera presentar a la Presidencia, tenga que presentar un aval bancario de 100.000 euros".

Además, los candidatos necesitan también cinco asociaciones que le avalen y el 15% mínimo del voto de la Asamblea "y no estar investigados, además de estar en activo dirigiendo la empresa".

Pérez Alfaro llegará a la cita de este jueves con el respaldo de las principales asociaciones, que representan al 75% de los votos, y será elegido por aclamación, a menos que haya alguien --aunque sólo lo pida una persona-- que pida que se vote.

¿Y después? "No tengo intención de dar el salto ni a Cecam ni a la CEOE", ha asegurado. "No tengo ninguna aspiración, aspiro a acabar mi vida viviendo bien", ha concluido.