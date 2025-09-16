Perico Delgado afirma que el ciclismo está en contra del genocidio de Gaza pero critica que lo paguen los deportistas

Presentación la V edición de la Gran Fondo Internacional Cicloturista Sierra de Albacete, con la presencia de Perico Delgado. Feria de Albacete 2025. Albacete, Castilla-La Mancha. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

ALBACETE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exciclista y comentarista deportivo Perico Delgado ha afirmado este martes en la presentación de la Gran Fondo Sierra de Albacete durante la feria de la ciudad que "todos los corredores que estaban allí como toda La Vuelta a España están en contra de lo que está pasando" en Gaza, pero ha sostenido sus críticas contra las manifestaciones que boicotearon la etapa y al Gobierno de Sánchez por secundarias.

"Yo estoy en contra del genocidio", ha asegurado Delgado, quien también ha insistido en que "echar la culpa a quien no tiene capacidad es esquivar tu propia responsabilidad. Creo que es un problema diplomático muy importante y que son otros organismos los que deberían de tomar medidas. Nosotros somos infelices ciudadanos que vivimos con angustia y una pena enorme lo que está pasando", ha declarado Delgado, quien el domingo estuvo en directo como comentarista de RTVE durante La Vuelta España en la que expuso una opinión crítica con las protestas.

Los comentarios de Delgado llegan horas después de la publicación de un informe de la Comisión de Investigación de la ONU, que en sus 72 páginas ha concluido que Israel está cometiendo un genocidio tras actos entre los que destacan cuatro de los cinco criterios para considerarse como tal, como son "asesinatos, causar daños corporales y mentales graves, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción y la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos".

El experto en deportes ha asegurado que las consecuencias del boicot están afectando al mundo del ciclismo español, con la Unión Ciclista Internacional replanteándose el carácter internacional de ciertos eventos como podría ser la Copa del Mundo de CicloCross en Benidorm.

"Seguramente al organizador de esa carrera le pongan muchas pegas para que siga teniendo ese carácter internacional por la seguridad del deportista", ha valorado Delgado.

Durante esta rueda de prensa en el recinto ferial de Albacete, Delgado ha vuelto a lamentar que La Vuelta a España acabara "sin un final feliz", lo que ha catalogado "como una tristeza para todos los aficionados" y en especial para el ganador danés Jonas Vingegaard, quien en lugar de disfrutar de la fiesta en Cibeles tuvo que celebrar su victoria en un hotel a las afueras de Madrid subido a unas neveras improvisadas como podio.

"Yo recuerdo cuando gané el Tour de Francia en París sonando el Himno Nacional. Es un momento imborrable y Jonas Vingegaard tras un esfuerzo que hizo durante tres meses se ha quedado sin ese momento de gloria", ha explicado Delgado, quien ha repetido que no entiende "que haya gente que se sienta orgullosa, me da igual si es un político como una persona de la calle, por haber parado La Vuelta" a través de manifestaciones "violentas" que dejaron a 22 policías nacionales heridos.

La V edición de la Gran Fondo Internacional Cicloturista Sierra de Albacete tendrá lugar el sábado 6 de junio de 2026 en Albacete, según ha anunciado el vicepresidente provincial, Fran Valera.

La prueba, a la que esperan que asistan unos 2.200 participantes y que se ha organizado con la colaboración del Club Ciclista Onturense, saldrá desde el municipio de Riópar y recorrerá Alcaraz, Peñascosa, el santuario de Cortes, Alpera y Molinicos.

Valera ha descrito el evento deportivo como "un escaparate de lo que es nuestra sierra y que sirva para poner en valor los recursos naturales, patrimoniales y gastronómicos" de la provincia.

El exciclista Perico Delgado ha reconocido que se sorprendió cuando descubrió la sierra albaceteña, "un sitio mágico", que contrasta "con las llanuras y rectas eternas" que se suelen asociar a Albacete.

Delgado ha invitado a visitar "lo que es un pulmón de la naturaleza y un rincón maravilloso de la geografía española" que defenderá que se incluya en la ruta de la próxima Vuelta a España.