Archivo - Pleno en el Ayuntamiento de Cuenca. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El periodista José Luis Muñoz ya es Hijo Adoptivo de Cuenca por unanimidad de los cinco grupos políticos del Ayuntamiento de Cuenca, que han adoptado esta decisión en un pleno extraordinario.

Nacido en Tetuán, pero afincado en Cuenca desde la década de los sesenta, José Luis Muñoz es decano de periodistas de la provincia, con una trayectoria de 60 años en los que dirigió medios como La Gaceta Conquense y fue corresponsal de Europa Press y El País y articulista en periódicos como El Día de Cuenca y La Tribuna.

Su otra gran faceta ha sido la de promotor cultural. Entre otras responsabilidades, llevó durante varios años la dirección del Auditorio de Cuenca y la gerencia de la Semana de Música Religiosa. Fue también uno de los fundadores del Cine Club Chaplin, el más antiguo de Castilla-La Mancha y ha ejercido también como editor, con varias colecciones con el sello Olcades, que incluye colecciones omo la serie Tierras de Cuenca. Toda esta labor le ha valido también para ser declarado académico de la Real Academia de las Artes Conquenses.

Los grupos municipales han agradecido tanto su labor cultural, su trabajo por "hacer ciudad" y su ejemplo como periodista. Por su parte, el portavoz de Vox han pedido que la distinción sea entregada este mismo año y no se retrase como ha ocurrido en otras ocasiones.