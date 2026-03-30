El periodista Raúl del Pozo, nombrado Hijo Adoptivo de Cuenca a título póstumo

Pleno en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO

CUENCA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado este lunes por unanimidad, en sesión extraordinaria, el nombramiento de Raúl del Pozo como Hijo Adoptivo de la ciudad a título póstumo por su destacada labor profesional como periodista y escritor, así como por el amor que siempre profesó a Cuenca, según dejó patente en entrevistas y libros, a la que calificó como "la ciudad más bella del mundo", ha destacado la concejala de Cultura, María Ángeles Martínez.

Nacido en Mariana en 1936, estudió en Madrid la carrera de Periodismo, profesión a la que dedicó toda su vida, comenzando a trabajar en El Diario de Cuenca; además de que escribió más de una quincena de libros. Ejerció como reportero, corresponsal y enviado especial en el extranjero. Fue director adjunto de El Independiente y corresponsal de Pueblo en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires.

Fue también columnista de Mundo Obrero, La Calle, Interviú y Diario 16, así como en El Mundo hasta el final de su vida; dirigió el programa 'Entre dos luces' de TVE y participó en debates y tertulias televisivas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En 2017 recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y durante su trayectoria obtuvo varios premios por su labor periodística, como el Pedro Rodríguez, el González-Ruano y el Mariano de Cavia, entre otros, y su obra literaria, compuesta por novelas y ensayos, cuenta con un gran éxito de público y crítica, destacando que es el autor de los textos del libro 'Cuenca. La primera Manhattan', con ilustraciones de Miki Leal, editado por TintaBlanca.