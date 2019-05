Peritos ven creíble el relato de menores que acusan de abusos a un psicólogo de Ciudad Real

Actualizado 02/05/2019 18:23:08 CET

CIUDAD REAL, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo psicosocial de los juzgados de Ciudad Real ha considerado que el relato de las dos menores, de 11 y 12 años en el momento de los hechos, presuntas víctimas de abuso por parte de un conocido psicólogo infantil de Ciudad Real, es "altamente compatible con una experiencia real vivida" y "altamente creíble".

Así lo han manifestado a la sala y a los medios dos profesionales de este equipo tras finalizar la segunda sesión del juicio que se ha celebrado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Ciudad Real contra P.J.M.C., de 63 años y que ha quedado visto para sentencia.

Así, las dos profesionales que integran este equipo psicosocial han explicado que todo parte de una de ellas, tras la segunda sesión que mantiene a solas con acusado, cuando este le manifiesta que no cuente lo que está pasando con "cierto secretismo", lo que hace que valore lo que está pasando y decida ese mismo día por la noche comunicárselo a sus padres. Se da la circunstancia, han añadido, de que esta menor no era paciente directa, sino que se trataba de la hermana de un niño que estaba recibiendo terapia por parte del acusado con una técnica que incluía a toda la familia.

Cuando contó esto a sus padres, han añadido, recordó que una compañera de colegio le había comentado que había ido a un psicólogo y que no le gustó. Se trataba de la otra denunciante, que había abandonado ya el tratamiento al no ver la madre mejoría alguna. Al día siguiente le preguntó y descubrieron que se trataba del mismo, y que a esta segunda también le había hecho cosas que "no le gustaban" y la primera le animó a que se lo contara a su madre.

Han calificado el caso de "muy grave", ya que "llevar a tu hijo al psicólogo porque tiene un problema psicológico y salir de allí con un problema más grave y que además probablemente le vaya a afectar de por vida es algo para echarse a temblar", han añadido.

Tras el equipo psicosocial, se han practicado dos periciales más y las conclusiones finales de las partes, que prácticamente no han variado de sus planteamientos iniciales.

Así, la defensa sólo ha introducido una modificación para que en el caso que su defendido sea declarado culpable le sea aplicado el atenuante de reparación del daño.

La Fiscalía, por su parte ha mantenido su solicitud de 17 años y medio de prisión por dos delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años con abuso de superioridad, por lo que solicita para el primero de los casos 12 años y para el segundo 5 años y medio, además de inhabilitación, prohibición de acercarse a las menores y sus familias y que indemnice a cada menor con 50.000 euros.

Tampoco ha modificado sus planteamientos iniciales la abogada de la acusación particular, que representa los intereses de las dos menores a través del programa 'Revelas' de la Junta de Comunidades. De esta manera, ha mantenido su petición de pena de 18 años de prisión por dos delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años con abuso de superioridad, la inhabilitación absoluta y 20 años de alejamiento de las dos menores.

La letrada ha explicado cómo el acusado se ha exculpado "totalmente" de los hechos y se escuda en que puede ser un complot de las niñas o que todo sea producto de la técnica de hipnosis a las que las sometía. Por el contrario, las niñas han manifestado que estaban despiertas y conscientes cuando sucedieron los hechos enjuiciados, ha concluido.