Las pernoctaciones hoteleras en Castilla-La Mancha bajan un 5,6% en agosto

Archivo - Placa identificativa de hotel. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha en agosto empeoran y descienden un 5,6% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 390.477 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del quinto mejor dato de pernoctaciones en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 2,8% menos de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 223.387 viajeros. Por nacionalidad, 182.139 eran residentes en España, el 81,54%, mientras que 41.248 (18,46%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 5,3% y los extranjeros aumentaron un 10,1%.

Del total de pernoctaciones en Castilla-La Mancha, 322.950 las realizaron residentes en España (un 82,71%), mientras que 67.527 (17,29%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 74,68 euros, lo que representa una subida del 2,4% interanual. En general, los precios subieron un 3,58% respecto al año anterior en Castilla-La Mancha.

En total, en Castilla-La Mancha se alcanzó en agosto una ocupación del 37,66% y el sector hotelero empleó a 3.473 personas (un incremento del 1% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 90,28%, seguida de Canarias (82,01%) y País Vasco (80,39%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (37,66%), Extremadura (49,99%) y Castilla y León (54,32%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,29%) en agosto junto a Cataluña (18,58%) y Andalucía (15,82%).