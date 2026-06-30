Una persona fallecida en un accidente de tráfico en la A-5 a su paso por Casarrubios del Monte

El accidente se ha producido en el kilómetro 47 de la A-5 en dirección Extremadura. - EUROPA PRESS

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La colisión este martes de un turismo contra un camión en la A-5 en dirección a Extremadura a su paso por el municipio de Casarrubios del Monte se ha saldado con una persona fallecida y al menos otras dos personas heridas.

Según han informado fuente del Servicios de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 17.40 horas, cuando el turismo, en el que viajaban cuatro pasajeros, ha colisionado contra el camión en el kilómetro 47 de la autovía.

Se han movilizado dos UVI y dos helicópteros medicalizados, uno procedente de la Comunidad de Madrid, que han podido dar cuenta del fallecimiento de una de las víctima, cuyos datos, como los de las demás personas heridas no han trascendido, y han procedido al traslado de los otros dos heridos a centros sanitarios.

Al lugar de los hechos se han desplazado también agentes de la Guardia Civil y bomberos procedentes del parque de Illescas.