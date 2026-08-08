La persona fallecida tras ser arrollada por un tren en Talavera es un varón de 88 años. - EL RETORNO PRODUCCIONES

TOLEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La persona que ha perdido la vida este sábado en Talavera de la Reina tras ser arrollada por un tren de pasajeros que unía Madrid con Extremadura es un varón de 88 años de edad, según confirma el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 Castilla-La Mancha en base a la información de la Policía Local.

El accidente ha tenido lugar a las 11.52 horas en un paso a nivel situado en una vía paralela a la calle Pepino.

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local, médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y bomberos de Talavera de la Reina.