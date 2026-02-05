El personal del Sescam en Albacete se movilizará el 10 de febrero para pedir la recuperación de la carrera profesional

ALBACETE 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los representantes sindicales de la mesa sectorial del Sescam se han concentrado este jueves en la puerta del hospital Perpetuo Socorro de Albacete para anunciar el inicio de nuevas movilizaciones, que comenzarán el próximo 10 de febrero, de cara a recuperar la carrera profesional.

Minutos antes de reunirse en una asamblea con el personal del centro, los sindicalistas ante los medios de comunicación han exigido al presidente autonómico, Emiliano García-Page, "que cumpla con aquello que ha prometido ya en tres programas electorales". "Somos la única comunidad autónoma que mantiene esta desigualdad con los profesionales del servicio de salud y que merma sus retribuciones desde hace ya 14 años", ha explicado el responsable de Sanidad de UGT, Fernando Peiró.

El portavoz del CSIF, Raúl Salmerón, ha recordado que la paralización de la carrera profesional se realizó en 2012 "con carácter temporal y excepcional". "Tras más de una década, nuestros compañeros del servicio público de salud están cansados y no se sienten valorados. Esto no es sólo un agravio económico sino que además los desmotiva y repercute a los usuarios. Somos la comunidad autónoma con menos médicos por pacientes", ha señalado Salmerón.

La paralización de la carrera profesional afecta a cerca de 36.000 empleados del Sescam, incluyendo fijos e interinos, según los datos de los sindicatos. El coordinador gerente de USICAM, José Julián Castillo, ha comparado el trato hacia los trabajadores del sector sanitario con los empleados "de Amancio Ortega, porque no nos están pagando lo que nos merecemos y nos tocaría".

Castillo ha afirmado que esta situación de desigualdad con otras comunidades autónomas afecta a la hora de las contrataciones y la competencia y ha resaltado que en la actualidad "no existen contactos ni negociaciones con el personal gerente del Sescam", criticando la gestión del presidente regional y su consejero de Sanidad, Jesús Fernández, a quienes ha asegurado que "se les debería caer la cara de vergüenza". "Decimos basta y tenemos previstas más movilizaciones", han adelantado los sindicalistas.

Al grito de "carrera profesional para todo el personal" y "Page, escucha y abre la hucha", los siete sindicatos que forman parte de la mesa sectorial del Sescam han llamado al personal del Sescam a concentrarse en la puerta del Hospital General de Albacete el día 10 de febrero a las 10.30 horas.