Personas con discapacidad contarán con un nuevo servicio ante abusos gracias a Diputación de Toledo y Marsodeto. - DIPUTACIÓN

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las personas con discapacidad y sus familias cuentan ya con un nuevo servicio ante el que podrán poner en conocimiento casos de abusos a todos los niveles que sufran, gracias a la colaboración de la Diputación y la Federación Provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo (Marsodeto).

En concreto, se trata del Servicio Integral de Protección ante el Abuso en Personas con Discapacidad (Sipapdi), que han presentado este jueves el vicepresidente y diputado de Bienestar Social de la Diputación, Daniel Arias, y la presidenta de Marsodeto, Trinidad Escobar.

Arias ha explicado que el Sipapdi es "algo bueno, pero sobre todo necesario" que servirá para "ayudar", a través de las diferentes asociaciones que engloba Marsodeto, a dar respuesta a los casos de abuso --a todos lo niveles-- que sufren las personas con discapacidad.

Un tema "tabú, del que no se habla mucho o nada pero que existe" y que la Diputación "está para atender" con financiación pública, a través del proyecto diseñado por Marsodeto. La aportación de la Institución, a través de un convenio para este programa y otro de apoyo escolar, también con la Federación, asciende a 28.000 euros.

De su lado, Trinidad Escobar ha explicado que el Sipapdi está "para detectar, para intervenir y, sobre todo, para proteger a la persona con discapacidad" que "sufre en silencio", que no cuenta las cosas y "que a lo mejor no está tan feliz en su día a día como le gustaría, y es porque sufre cualquier tipo de acoso".

La presidenta de Marsodeto ha detallado que cuando hablan de acoso se refieren al ciberacoso --a través de las redes sociales--, al sexual, al psicológico y al 'bullying', y a la dificultad que existe para que una persona con discapacidad exprese lo que le está pasando cuando sufre acoso.

"Ellos han normalizado la exclusión, por eso es más difícil detectar que una persona con discapacidad está sufriendo", ha indicado, convencida de que con este servicio se da "una solución y una salida a este tipo de lacra".

El objetivo es que la familia que detecte un caso se ponga en contacto a través de las asociaciones que integran Marsodeto para recibir ayuda de personas especializadas y formadas, que activarán los mecanismos oportunos para intervenir en el ámbito desde donde se esta produciendo el acoso, bien sea en el trabajo, el colegio u otros.

El servicio, que está en marcha "desde ya", mantiene la confidencialidad y el respeto a la persona afectada, ha subrayado Trinidad Escobar, que ha incidido en que ante una situación "miserable" como la del acoso hacia las personas con discapacidad, "estamos para ayudar, detectar, proteger y animar".