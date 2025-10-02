Personas con enfermedades raras de C-LM podrán pedir desde este viernes ayudas de la Junta para prestación de servicios

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria del Gobierno regional ha convocado subvenciones destinadas a la atención a personas con enfermedades raras y sus familias para el desarrollo de actividades, prestación de servicios y adquisición de material en Castilla-La Mancha durante el año 2025. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde este viernes hasta el 31 de octubre de este año.

Así consta en la resolución que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que recoge Europa Press, en la que se indica que podrán beneficiarse de estas ayudas las personas que en la fecha de presentación de su solicitud, tengan diagnosticada una enfermedad rara y acrediten esta condición.

También aquellas personas sobre las que exista sospecha de padecer una enfermedad rara y se encuentren en espera de diagnóstico. La sospecha deberá estar fundamentada en el informe médico previsto en la convocatoria.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas que, en la fecha de presentación de su solicitud, tengan diagnosticada la enfermedad celíaca y justifiquen esta condición.

La cuantía destinada a esta convocatoria es de 160.000 euros, ascendiendo a 1.500 euros por persona beneficiaria con un máximo de 3.000 euros por unidad familiar.

Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria y se podrán presentar de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario disponible en la Sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o bien de forma presencial, en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.