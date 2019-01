El Pícaro de Toledo celebra 20 años con conciertos, actuaciones sorpresa y Djs

Actualizado 12/01/2019 12:15:20 CET

TOLEDO, 12 Ene.

La sala Pícaro de Toledo celebrará a lo largo de 2019 su 20 aniversario con una programación "muy especial" que recorrerá su historia desde los inicios mediante conciertos, actuaciones sorpresa y el paso por el local de los que han sido los Dj residentes estos años, así como de los colaboradores.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press Mónica Pérez, una de las socias fundadoras de este emblemático establecimiento toledano, situado en la calle Cadenas de la ciudad, quien ha concretado que se ha elaborado una programación que recoge "todas las fases" del Pícaro.

"La celebración de los 20 años no solo es un día con una tarta y ya está", ha remarcado Pérez, quien ha sostenido que El Pícaro "se ha hecho ya pequeño" dentro de la ciudad para concentrar 20 años en una sola fiesta por lo que se ha hecho una programación "muy especial" para esta temporada.

Así, centrándose en la programación de enero y febrero, ha indicado que en los conciertos ya empezaron el aniversario el pasado viernes 4 enero con la actuación de Canal Street Band. "Para nosotros fue un regalo maravilloso para todo el público, donde se creó un clima maravilloso porque fue uno de los primeros grupos que vinieron hace 20 años y celebran 50 de existencia".

LOS PADRINOS DE LA SALA

También pasarán por El Pícaro este mes de enero Red House + Edu 'Big Hands', que Mónica Pérez ha considerado como uno de los padrinos de la sala y que llevan 25 años funcionando siguiendo un camino paralelo al del establecimiento. "Todos los años nos juntamos para verlos, para disfrutarlos y estar con ellos".

Ya el viernes 18 de enero la sala acogerá el concierto de 'The Picaro's Mysterious Band'. Se trata de una iniciativa que Pérez ha calificado como "algo muy bonito y emotivo" ya que 25 músicos de la ciudad, que comenzaron en la sala, harán un homenaje al Pícaro en un concierto de dos horas.

Este no será el único concierto que se desarrolle en El Pícaro bajo el nombre de 'The Picaro's Mysterious Band', ya que esta marca quedará para todo el año. "Quiero que la gente venga y no sepa qué se va a encontrar. La sorpresa va a llegar cuando salga el artista a cantar", ha agregado.

Abundando un poco más en la programación, en el mes de febrero Neuman actuará en acústico el viernes 1 y ya el sábado 2 el toledano Julián Maeso ofrecerá un concierto "muy bonito" en el que va a recordar su primer disco. "Son gente que forman parte del Pícaro, una sala de grupos emergentes ya consagrados que vienen a tocar por el cariño que ellos tienen a la sala y no porque les compense económicamente", ha añadido la responsable del Pícaro.

La programación de Djs pasará el sábado 19 de enero por 'The Big Session', una fiesta en la que pincharán todos los Djs residentes de la sala --Kerman, Dj reds, Envenenadub y Urbano--, la actuación de Digital 21 + Mocca el sábado 26 de enero y, ya en febrero, la sesión 'Poison & Passion' a cargo de Envenenado Dj y Revista Indie.

A todo ello se suma una actividad especial con una fiesta para sus antiguos camareros, proveedores y medios de comunicación. "Gente que en estos 20 años han estado a nuestro lado porque Pícaro somos todos los que hemos estado ahí luchando día a día, divirtiéndonos y trabajando".

BALANCE Y FUTURO

Pérez considera que en estos 20 años de historia del Pícaro se ha conseguido, siendo el local más viejo dentro de las salas de ocio nocturno de la ciudad, ser "el más moderno". "Lo comparo un poco con las personas, porque en mi experiencia en la vida creo la gente más mayor es la que me enseña más cosas, la que tiene menos prejuicios y la que es más moderna".

"Para mí la palabra modernidad significa libertad, respecto y apertura, y no tener siete 'piercings' en la nariz. Creo que eso lo tiene el Pícaro, el respeto de la gente que va, apertura mente y seguir siendo el local más puntero en la ciudad, tanto musicalmente como estéticamente", ha argumentado.

Para el futuro de la sala, Pérez ha hablado de evolución porque afirma que en ella está el éxito y que si no evolucionas "te mueres". "Creo que gracias a la música en vivo y sus equipos de trabajo el Pícaro ha conseguido eso, evolución, por lo que no tengo más que dar las gracias en estos 20 años", ha concluido.