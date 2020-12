Picazo avisa de que Cs será "implacable" para que Page cumpla con las "líneas naranjas" incluidas en los presupuestos

GUADALAJARA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha avisado de que su partido será "implacable" con el Gobierno de Emiliano García-Page, un ejecutivo "superado por las circunstancias", y estará vigilante para que se cumplan las "líneas naranjas" que se incluyeron en los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2021.

Picazo ha hecho balance de este año de pandemia en un encuentro con los medios en Guadalajara y ha calificado de "lamentable" la gestión del Gobierno de Page por su "falta de planificación y de agilización" desde el principio, y ahora, por su "falta de autocrítica", tras asegurar que se están cometiendo los mismos errores que en marzo y abril en las residencias de mayores.

Tras mostrar su repulsa al último caso de violencia de género en la región, Picazo ha recordado a todas las víctimas de la pandemia y también ha mostrado su preocupación por la situación que el COVID ha provocado en las pymes y autónomos, esperando que el 2021 sea un año de esperanza.

Picazo ha asegurado que García-Page no ha sabido tomar decisiones en esta pandemia y ha lamentado su falta de autocrítica diciendo que "no ha pasado nada". También ha criticado al PP por no haber estado a la altura de las circunstancias y haber optado por quedarse fuera del pacto por la recuperación de Castilla-La Mancha. "Se consiguen más avances con el diálogo que sentándose y patalear", ha reprochado.