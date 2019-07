Picazo justifica el voto en contra de Cs a Page por "respeto" a sus votantes y su "falta de confianza" hacia él

Publicado 03/07/2019 10:35:32 CET

TOLEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha justificado el voto en contra de la formación naranja a la investidura del candidato socialista a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por "respeto" a sus votantes y "la falta de confianza" que tienen hacia él.

Así se ha pronunciado Picazo, que se estrena en la tribuna de oradores del salón de plenos, durante su intervención en la segunda jornada de la sesión de investidura que se celebra en las Cortes regionales.

Picazo, que ha iniciado su intervención dando las gracias a todos los ciudadanos que han hecho posible que Cs esté hoy en el Parlamento castellano-manchego, ha asegurado que su partido defenderá los intereses de todos los castellano-manchegos, "desde el pueblo más pequeño al más grande y conocido".

Tras apuntar que el pueblo de Castilla-La Mancha ha hecho con su voto que "los extremos y los populismos" no entren en las Cortes, ha manifestado que Ciudadanos recogerá el encargo de los ciudadanos y trabajará para "posicionar la política regional en el centro con voluntad de diálogo y entendimiento".

A García-Page le ha dicho que en su mano está que exista ese diálogo y entendimiento, al tiempo que le ha pedido que no aplique el "rodillo" de la mayoría absoluta porque si lo hace no lo estará aplicando a los diputados de la oposición sino que lo estará aplicando a los castellano-manchegos que no le votaron en las pasadas elecciones.