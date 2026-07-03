El G-9 pide que el debate sobre la PAU no "oculte la insuficiente oferta pública de plazas en algunas titulaciones"

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

CUENCA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo 9 de Universidades (G-9) ha señalado que el debate sobre la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) no debe ocultar el verdadero fondo de la cuestión: la insuficiente oferta pública de plazas en algunas titulaciones con una demanda muy superior a la capacidad actual del sistema.

En este sentido, reclama una planificación que permita ampliar esas plazas allí donde exista una demanda consolidada, acompañando ese crecimiento de la financiación necesaria para mantener la calidad de la enseñanza.

Esta es una de las cuestiones que esta asociación ha abordado en la Asamblea General celebrada durante dos días en Cuenca, en la que el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha terminado asumiendo la presidencia semestral, relevando en el cargo a la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa María Bolea.

Según informa la universidad castellanomanchega, sobre la PAU, la Asamblea también ha destacado el importante esfuerzo organizativo realizado por las universidades públicas para garantizar que miles de estudiantes pudieran realizar las pruebas con todas las garantías académicas, en un proceso que exige una estrecha coordinación entre administraciones educativas, universidades y centros de Bachillerato.

Los miembros del grupo han subrayado que ese modelo de coordinación resulta esencial para preservar la igualdad de oportunidades, compatibilizando un marco común de acceso con la autonomía universitaria y las competencias de las comunidades autónomas.

Más allá de la PAU, la Asamblea ha analizado el estado de los principales proyectos estratégicos del Grupo 9. Entre ellos destaca el avance del Campus Digital Compartido, que continúa desarrollando herramientas tecnológicas comunes para las universidades del consorcio, con nuevos proyectos relacionados con la automatización de procesos, la gestión académica y el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial en entornos seguros para la comunidad universitaria, según ha señalad su director, el profesor de la UCLM, Carlos González, invitado al encuentro.

En materia de internacionalización, los rectores han analizado nueve líneas de trabajo para tener una futura presencia conjunta del G-9 en mercados emergentes e identificar oportunidades de colaboración institucional y académica.

La asamblea también ha dado la bienvenida al nuevo rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli Soler, que ha participado por primera vez en una reunión del Grupo 9 tras su reciente toma de posesión.

GRUPO 9 DE UNIVERSIDADES

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora, junto con la Universidad de Burgos, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Jaén que participan activamente en el Campus Digital Compartido G-9.