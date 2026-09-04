Piden 10 años para el acusado de un delito de agresión sexual a su compañera de piso en Puertollano

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real va a juzgar el miércoles y jueves, 9 y 10 de septiembre, a J.C.S, acusado de un delito de agresión sexual en su modalidad de violación a persona especialmente vulnerable, tras agredir sexualmente a la que era su compañera de piso, B., por lo que el Ministerio Fiscal pide diez años de prisión.

Tal y como recoge el Ministerio Fiscal en su escrito, el procesado, que tenía 67 años de edad, era compañero de piso de B., que tenía 22 años, residían en Puertollano y compartían piso de alquiler, sin más relación que una convivencia cordial.

El día 7 de mayo de 2022, el procesado se encontró con B. en un bar a las 13.00 horas, se sentó con ella y la invitó a dos cervezas. Después, fueron a otro bar y B., tras encontrarse mal, vomitó en el baño, cuyo propietario pidió al procesado que la llevara a su casa para que se recuperara.

Ya sobre las 18.00 horas, J.C.S acompañó a B. al domicilio común, que se sentó en su cama y durmió. Cuando abrió los ojos vio al procesado a los pies de la cama, y tras fumarse un cigarrillo juntos, de forma súbita la besó, provocando el bloqueo de B.

El procesado, aprovechando la falta de reacción de B., debido al miedo y la cantidad de alcohol ingerido, y la agredió sexualmente, momento en el que la víctima cogió su teléfono móvil para grabar la situación y mandársela a una amiga, C., a la que también pudo enviar unos mensajes pidiéndole ayuda.

En un momento dado, B. se negó a seguir con la situación, comenzó a llorar, por lo que el procesado desistió, al sonar el timbre del piso, al que habían acudido C. y su pareja en su ayuda.

La Fiscalía pide para el acusado la prohibición de aproximarse a B. a una distancia inferior a 500 metros o que se comunique con ella durante un tiempo superior en cinco años a la pena que le resulte impuesta.

B. ha renunciado a indemnización económica que le pudiera corresponder.