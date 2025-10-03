Piden 10 años para un acusado de intentar matar a su expareja en presencia de sus hijas menores en Miguel Esteban

TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo martes, 7 de octubre, a A.V.Z., para el que el Fiscal pide diez años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa, al intentar acabar la con la vida de su expareja en presencia de sus hijas menores en Miguel Esteban.

Según el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a diciembre de 2024 cuando el acusado tuvo una discusión con su expareja --B.-- en un domicilio de la citada localidad, porque quería imponer su criterio en cuanto al régimen de visitas de sus hijas menores, "manifestándo así su control y dominación".

Así, el fiscal afirma que, con ánimo de darle muerte o aceptando dicha posibilidad, y en presencia de sus hijas menores --C. de 11 años y D. de 6 años--, le lanzó con un cuchillo de cocina a B. varias puñaladas dirigidas al abdomen, logrando esta esquivar el impacto, de modo que, cuando intentó frenar en su empeño al procesado se inició con él un forcejeo durante el cual, A.V.Z. le logró clavar el cuchillo a su expareja en el muslo izquierdo.

Como consecuencia de estos hechos B. sufrió una herida incisa superficial en muslo izquierdo y una herida inciso contusa frontal derecha de unos 2 centímetros con costra, para cuya sanidad precisó una primera asistencia facultativa consistente en exploración física, medidas físicas, antiinflamatorios, vacunación antitetánica, lavado de herida y antibioterapia, así como tratamiento quirúrgico consistente en puntos de sutura.

Además del tratamiento quirúrgico, B. necesitó para su curación 15 días --8 días con perjuicio básico y 7 días de perjuicio básico--. A causa de estos hechos, a la víctima le quedaron secuelas consistentes en perjuicio estético por retirada de grapas que no ha sido valorado aún por los médicos forenses. El acusado fue detenido al día siguiente de los hechos y permanece en prisión preventiva desde el 30 de diciembre de 2024.

Para el Ministerio Público, concurre en el acusado la circunstancia agravante mixta de parentesco y procede imponerle la pena de diez años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación de la patria potestad respecto de sus hijas menores.