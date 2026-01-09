Piden 10 años de cárcel para un acusado de herir en el pie de un disparo a un hombre en Illescas en una discusión

Archivo - Audiencia Provincial de Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo miércoles día 14 al acusado B.F.S.M., para el que el Ministerio Público pide hasta diez años de cárcel por herir de un disparo a otro hombre en Illescas en el seno de una discusión entre ambos.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a las 20.30 horas del día 22 de marzo de 2024 cuando la victima --O.B.--, se encontraba en la zona del antiguo Cuartel de Guardia Civil de Illescas junto con a tres amigos --Y.E.Y., B.B. y M.A.--, recibiendo en ese momento un mensaje vía telemática de una tercera persona conocida por éstos como 'J.', y cuyo nombre completo es J.R.V.R.

A través de dicho mensaje, J.R.V.R. le indicaba a O.B. que fuera a la casa de sus padres con el fin de resolver las diferencias que existían entre ellos por una supuesta deuda que 'J.' mantenía con O.B., por lo que éste, ante el temor de que 'J.' pudiera atentar contra sus padres, se desplazó junto a sus tres amigos al domicilio de sus progenitores ubicado también en Illescas, no encontrando finalmente a nadie en ese lugar.

No siendo aceptado por la víctima el hecho de que 'J.' no estuviera en lugar donde le había indicado para resolver sus diferencias, se desplazó con sus tres amigos al domicilio donde pensaba que podría encontrar al mismo, también en Illescas, desplazándose todos ellos en el vehículo conducido por O.B.

Una vez llegaron a dicho domicilio, sobre las 21.00 horas del mismo día 22 de marzo de 2024, la victima O.B. junto con su amigo Y.E.Y., accedieron al interior del portal, mientras que M.A. se quedó en el exterior de la puerta de acceso al referido portal y B.B. en el interior del vehículo, para a continuación golpear O.B. fuertemente la puerta del Bajo preguntando por 'J.'.

Una vez que O.B. y Y.E.Y. accedieron al portal de la vivienda referida y golpearon la puerta del Bajo, salió el interior de la misma el acusado B.F.S.M. esgrimiendo una pistola tipo arma corta del calibre 9 milímetros parabellun.

A la vez, se dirigió de forma reiterada a O.B. con ánimo de amedrentarle diciéndole: "Te voy a pegar un tiro, hijo de puta, vete de aquí, te voy a pegar un plomazo". Tanto O.B. como Y.E.Y. salieron del interior del portal hacia al exterior de la calle , mientras el propio Y.E.Y. y M.A. optaron por parapetarse tras una furgoneta que había estacionada al lado del portal, O.B. se quedó en mitad de la calle.

Allí, dijo al acusado: "Estoy aquí, baja la pistola y nos matamos a puñetazos", por lo que el procesado, desde el portal de la calle, reaccionó disparando la pistola que portaba con la intención de menoscabar la integridad física de O.B., ejecutando un primer disparo que impactó contra un vehículo que se encontraba estacionado frente a la calle.

También hizo un segundo disparo que fue dirigido al pie derecho de O.B. con entrada por la zona de antepié y salida por zona inframaleolar. Así, ante la herida sangrante que presentaba O.B., sus tres amigos lo subieron a su vehículo, huyendo apresuradamente del lugar, hasta llegar a la Avenida de Castilla-La Mancha de Illescas, donde fueron auxiliados por dos agentes de Policía Local, quienes avisaron a los servicios de emergencia que atendieron en un primer momento a O.B. de sus heridas para posteriormente ser derivado al Complejo Hospitalario de Toledo donde quedó ingresado.

En el lugar de los hechos y a través de la inspección ocular practicada por un agente de la Guardia Civil fueron localizados dos casquillos percutidos de bala calibre 9 milímetros parabellun.

LESIONES

Como consecuencia de dicha agresión a O.B. se le generaron unas lesiones consistentes en herida por arma de fuego en el pie derecho. La intervención quirúrgica que se le realizó a la víctima a efectos de valoración del perjuicio personal por intervención quirúrgica, ha sido considerada con un riesgo de categoría 2.

Los días totales de curación/estabilización de las lesiones generadas a la víctima en el pie como consecuencia de la agresión han quedado objetivados en 2 días de perjuicio grave, 30 días de perjuicio moderado y 13 días de perjuicio básico, con una secuelas consistentes en limitación en la extensión de tres dedos del pie derecho.

Respecto al perjuicio estético, se ha objetivado la presencia de dos cicatrices, una localizada en antepié derecho de unos 50x30 milímeros, disposición oblicua y de aspecto algo queloideo, así como otra de forma redondeada de unos 20 milímetros de diámetro, localizada en región inframaleolar externa del pie derecho y de aspecto también queloideo.

Todo ello constituiría, para la Fiscalía, un perjuicio estético en grado de ligero (1-6 puntos), quedando determinado en un total de 3 puntos. La víctima O.B., reclama las acciones penales y civiles que le pudieran corresponder.

PENAS

Estos hechos son constitutivos para el Ministerio Público de un delito de lesiones mediante utilización de arma de fuego y con inutilidad de miembro no principal, para el que pide para el acusado seis años de cárcel.

También de un delito de amenazas no condicionales por el que solicita para el procesado dos años de prisión, y un delito de tenencia ilícita de armas para el que pide otros dos años.