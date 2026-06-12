Piden 12 años de prisión para un director de oficina bancaria acusado de apropiarse de 327.000 euros de clientes

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TOLEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo acoge el próximo miércoles, 17 de junio, el juicio contra G.R.Z., acusado de un delito de administración desleal por valor de 1.007.448,31 euros, y de apropiación indebida de 327.754,51 euros de la cuantía previa, procedentes de cuentas de clientes de la entidad financiera para la que trabajaba como director de sucursal en Villatobas. Unos hechos por los que la Fiscalía solicita 12 años de prisión.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado ejercía de director de oficina de Eurocaja Rural en el municipio de Villatobas en el año 2023, cuando determinadas irregularidades detectadas en la gestión de fondos depositantes en su oficina, condujeron a la apertura de una investigación del departamento de Auditoría Interna de la entidad.

Dichas investigaciones arrojaron como resultado que el acusado, bajo su condición de director de la sucursal bancaria referida y actuando en su ámbito de atribuciones para administrar y gestionar el buen uso del patrimonio ajeno tanto de los depositantes como de la propia entidad Eurocaja Rural desde 2020.

En concreto, el 'modus operandi' que habría utilizado el acusado consistiría en disponer de fondos de los depositantes de manera indebida y en realizar cargos en sus cuentas bancarias sin que lo supiesen, facilitando a su vez a terceras personas dichos fondos en concepto de 'anticipo de préstamo' a espaldas de la entidad financiera.

Para que el cliente no percibiera que sus posiciones bancarias habían sufrido una minoración injustificada, el acusado, en determinados casos, como fue con la mercantil depositante E. y C., SL., se servía de la confianza que el cliente tenía en él, haciendo creer al mismo la existencia de "cambios en el sistema operativo" como el origen de la alteración de sus posiciones en cuenta.

En otros casos, se servía de manera fraudulenta de la cuenta de intervención de la entidad, de tal forma que, cuando el cliente acudía a la oficina bancaria para actualizar sus libretas o confirmar sus posiciones, el acusado mecanizaba por sí mismo un apunte contable a favor de la cuenta del cliente abonándole el importe que permitía cuadrar su posición y contra la referida cuenta de intervención de la entidad, generando con ello un descuadre temporal en esta cuenta de intervención. Una vez el cliente se marchaba, siempre según el escrito de la Fiscalía, el acusado deshacía el movimiento bancario devolviendo el dinero a la cuenta de intervención.

Durante la investigación, el Departamento de Auditoría Interna de Eurocaja Rural detectó 13 clientes afectados, tanto empresas como personas jurídicas, por un valor total de 1.007.448,31 euros.

El acusado, habría tratado de justificar que el dinero se había destinado a la concesión préstamos bajo el concepto de 'anticipo de préstamo' incluso a favor de clientes a los se había denegado por la propia entidad, y al margen de cualquier soporte documental y fuera de los procedimientos establecidos por la normativa de la entidad.

Sin embargo, a pesar de la justificación esgrimida por el acusado, y una vez revelados los clientes destinatarios de estos 'anticipos de préstamo' --un total de 24 personas físicas y jurídicas--, tan solo se recuperaron 679.693,8 euros, asumiéndose que el acusado se había apropiado indebidamente, con ánimo de obtener un beneficio ilícito, de 327.754,51 euros.

Para la fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito de administración desleal, por el que solicita una pena de prisión de 6 años, así como un delito continuado de apropiación indebida, por el que solicita otros 6 años de prisión. Además, le reclama en concepto de responsabilidad 327.754,51 euros, más intereses.