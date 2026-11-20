Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS /REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar el próximo martes, 24 de noviembre, al acusado D.G.M., para el que el Ministerio Público pide 13 años de prisión por un presunto delito de abuso sexual a a una mujer en la localidad de Bonete.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, en 2023 el procesado, a través de una red social, conoció a A. con quien entabló una relación de amistad, en la que ella le puso de manifiesto que llevaba unos meses en España residiendo en Lorca.

En esta localidad había conseguido trabajo como interna en la casa de una señora de avanzada edad, y manifestó al procesado que no soportaba más las condiciones laborales que le imponían y que era colombiana y se encontraba en el país de forma irregular.

El procesado insistió de forma reiterada a A. para que se trasladara a su domicilio en Bonete, localidad en que él residía, manifestándole la facilidad en encontrar un trabajo cuidando de personas mayores en la localidad de Almansa, y ofreciéndose a acogerla en su casa, a lo que ella accedió.

Cuando el procesado recogió a la víctima en su vehículo, una vez llegó a Bonete --según el relato de la Fiscalía-- le manifestó en reiteradas ocasiones que quería mantener una relación con ella, a lo que A. contestaba que había ido a buscar trabajo y no a estar en la calle.

El procesado llegó a manifestarle a A. "que el sexo era lo más importante en una relación, que nunca había estado con una colombiana y que le habían dicho que eran muy ardientes", sufriendo un estado de desasosiego y cambiando de tema en todo momento la misma, evadiendo las insinuaciones del procesado.

Una vez que llegaron al domicilio, apunta la Fiscalía, el procesado se negó a que A. bajara las maletas del coche y ya en el interior de la vivienda le pidió que se quitara la ropa porque quería saber cómo era su cuerpo, diciéndole que tenía que ser en ese momento.

A. le dijo que no porque se encontraba cansada y angustiada, accediendo finalmente por la insistencia del mismo y por el temor de que la echara de la vivienda sin saber dónde ir, al no disponer de medios económicos y siendo de noche.

Tras volver a vestirse, el procesado le pidió que le diera un masaje y que quería ver cómo era en la cama, manifestándole A. que sólo quería buscar un trabajo, a lo que el acusado le dijo que si no quería mantener relaciones sexuales no pasaba nada pero que se iba a tener que ir de su casa, accediendo la víctima a darle un masaje, ante la posibilidad de tener que irse de la vivienda.

Acto seguido, señala el Ministerio Público, el procesado le quiso dar un masaje a A., a lo que ella accedió, proponiéndole mantener relaciones sexuales en la ducha a lo que le contestó que no quería hacer eso y que no le gustaba, "aunque presionada por tener que irse de la casa lo intentó, metiéndose en la ducha si bien no fue capaz finalmente de hacerlo".

Después, el procesado le propuso mantener relaciones sexuales en la cama, accediendo ella por el temor que tenía a quedarse en la calle, "Al acabar de mantener dichas relaciones ella le dijo que quería buscar trabajo cuanto antes, indicándole el procesado que podía dedicarse a la prostitución, negándose A. a ello".

Ante la negativa de un nuevo acercamiento con el procesado, al día siguiente éste le espetó que se tenía que ir de su casa y que se buscara la vida, pidiéndole A. que la llevara a Cruz Roja en Albacete, accediendo a ello el procesado.

Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal prevaleciéndose el acusado de la situación de especial vulnerabilidad respecto a la víctima, por lo que pide para el mismo una pena de 13 años de cárcel.