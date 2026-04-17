Piden 6 años para un acusado de intento de homicidio tras apuñalar a un hombre en La Villa de Don Fadrique

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TOLEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo jueves, 23 de abril, al acusado U.N.C., para el que la Fiscalía solicita seis años de prisión por intento de homicidio tras apuñalar a un hombre en la localidad toledana de La Villa de Don Fadrique.

Los hechos, según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, se remontan al 10 de septiembre de 2024, cuando el acusado acudió a la calle de la localidad de Villa de Don Fadrique donde residía V.R.M.

Cuando este llegó a su domicilio, el procesado se dirigió a él espetándole "te voy a demandar", iniciando así una discusión en el curso de cual, con la intención de acabar con la vida de V.R.M. o aceptando que ese resultado pudiese producirse, U.N.C. le asestó una puñalada con una navaja de aproximadamente 10 centímetros de hoja y mango de madera en la zona abdominal.

Le causó así a la víctima lesiones consistentes en herida transversa en epigastrio sobre recto izquierdo de 4 a 5 centímetros de ancho, apertura de las fascias y sangrado de vasos epigástricos, sangrado arterial, hemoperitoneo por sección de vasos, leve laceración y hematoma en epiplón mayor.

Heridas que, según el Ministerio Público, precisaron para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico y quirúrgico consistente en cirugía con ligadura de vasos, revisión y cierre por planos, puntos de grapa, analgesia, heparina, curas, uso de faja y evitar esfuerzo, lo que precisó 73 días de los cuales 5 fueron de perjuicio grave, 15 de perjuicio moderado y 53 de perjuicio básico.

Además, le causó a la víctima secuelas por perjuicio estético ligero consistente en cicatriz vertical supraumbilical de 17 centímetros, queloidea en zona superior (laparotomía) y otra cicatriz de 6 centímetros horizontal paraumbilical izquierda (arma blanca) valoradas en 6 puntos.

El perjudicado reclama la indemnización que le pueda corresponder por las lesiones y secuelas sufridas.

Por medio de auto del 9 de octubre de 2024 se acordó la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado, que se encuentra privado de libertad a día de hoy.