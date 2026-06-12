Piden 4 años de cárcel a un acusado de realizar tocamientos en la calle a una chica en Albacete

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS /REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Penal del Tribunal de Instancia número 3 de Albacete tiene previsto juzgar el próximo miércoles, 17 de junio, a S.E.J., un hombre acusado de un delito de abuso sexual al realizar varios tocamientos a una chica en plena calle, en Albacete.

Según el escrito de acusación particular, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a julio de 2025 cuando el acusado se encontraba caminando por Albacete cuando se aproximó a la víctima --B.-- que estaba sola después de haber estado en un local de ocio con sus amigos.

El fiscal apunta que inició una breve conversación con ella, que la desagradó al advertir que pudiera tener intención de ligar con ella, por lo que le dijo que se marchaba a su domicilio para que le dejara, "lejos de cual, el acusado metió sus manos por debajo de la falda de la víctima realizándole varios tocamientos.

B. pidió a S.E.J. que parara llegando a empujarle pese a lo cual volvió a aproximarse a ella de nuevo realizándole diversos tocamientos bajo la falda por encima de la ropa interior, "no desistiendo de su intención pese a los llantos y las suplicas de la chica de que parara".

No fue hasta que el acusado se percató de la presencia en la calle de terceras personas cuando se marchó, siendo detenido momentos más tarde por agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar tras tener conocimiento de los hechos, que fueron denunciados por la víctima.

Para el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual para el que solicita cuatro años de prisión y la prohibición de aproximarse a B., su domicilio y cualquier lugar que frecuente en un radio de 500 metros.