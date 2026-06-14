Piden 6 años a un hombre acusado de golpear a otro con un perro de escayola por no dejarle más dinero

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TOLEDO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles, 17 de junio, a partir de las 9.30 horas, a un hombre acusado de golpear a otro con un perro de escayola en la cara y diversas partes del cuerpo por no querer dejarle más dinero.

Unos hechos que, según narra el fiscal en su escrito de acusación y recoge Europa Press, sucedieron el día 8 de enero de 2024 en el domicilio de la víctima, situado en Talavera de la Reina.

El Ministerio Público pide seis años de prisión para el acusado, I.C.M., por un delito de lesiones e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El día 8 de enero de 2024 sobre las 00.00 horas en el domicilio del perjudicado L.M.S.M. --situado en Talavera de la Reina--, tras una discusión por no querer dejarle más dinero la víctima, con ánimo de menoscabar su integridad física el acusado I.C.M., comenzó a golpearle con un perro de escayola en la cara y diversas partes del cuerpo causándole varias fracturas de múltiples. El perjudicado no reclama nada por estos hechos.