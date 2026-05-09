Piden cuatro años de prisión para dos acusados de estafar a un hombre inventándose una inversión en criptomonedas

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TOLEDO 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo va a juzgar el próximo martes, día 12, a F.M.M. y Y.D.D., acusados de un delito de estafa contra un tercero, al que convencieron para que les trasfiriera un dinero que, supuestamente, iban a invertir en criptomonedas.

El Fiscal, según su escrito de acusación, recogido por Europa Press, pide para los dos acusados cuatro años de prisión, el pago de una multa de diez meses a razón de 12 euros de cuota diaria y que indemnicen a la víctima en la cantidad de 35.000 euros

Según explica, a lo largo del año 2021, puestos previa y mutuamente de acuerdo y guiados del ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, los acusaron contactaron con la víctima, convenciéndole para que invirtiese en criptomonedas, asegurándole que era una inversión segura y exenta de riesgos.

De esta forma lograron que les transfiriese a una cuenta el 5 de abril de 2021 un total 15.000 euros, el 8 de abril de 2021 un total de 10.000 euros, el 19 de abril de 2021 transfirió 5.000 euros y el 22 de abril de 2021 hasta 5.000 euros.

Una vez con el dinero en su poder, los acusados procedieron a hacerlo suyo sin llevar a cabo inversión alguna, inventándose que las cantidades entregadas eran para financiar un curso de asesoramiento y formación en bitcoin y criptomonedas y extendiendo dos facturas en tal sentido, cuando la realidad es que el dinero se transfirió para invertir y obtener un rendimiento a dichos ahorros.