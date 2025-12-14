Piden cuatro años y seis meses de prisión para un hombre acusado de vender droga en Talavera de la Reina

Archivo - Audiencia Provincial de Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar este martes, día 16, a un hombre identificado como J.L.R., acusado de un delito contra la salud pública, por el que el Ministerio Fiscal pide la pena de cuatro años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 2.167,48 euros.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Fiscal, recogido por Europa Press, el acusado, J.L.R., los días 7 y 11 de julio de 2022, en las inmediaciones de su domicilio en Talavera, vendió a un tercero 15 gramos de hachís y 90 gramos de dicha sustancia a otra persona diferente, respectivamente. Igualmente, el día 13 de julio, sobre las 20.33 horas, realizó una venta de cocaína.

Sobre las 19.30 horas del día 15 de julio de 2022 fue interceptado por agentes de la Policía Nacional, en la calle, y tras un cacheo superficial, se encontraron en su mochila dos trozos de hachís, un envoltorio con una sustancia en roca y una báscula.

El acusado, de forma voluntaria, permitió que los agentes lo acompañaran a su domicilio donde se encontraron doce trozos de hachís, un envoltorio con sustancia roca (cristal), una pastilla de éxtasis que poseía para suministrarla a terceros. Igualmente fueron encontrados 1460 euros procedentes de la mencionada actividad ilícita.

Las referidas sustancias, tras el oportuno análisis, resultaron ser y tener en el mercado ilegal los siguientes valores : 31,16 gramos de cocaína, con una pureza de 77,39% (1909,17 euros) 94,5 gramos de resina de cannabis, con una pureza de 32,92% (601,02) euros 10,68 gramos (601,02) y 1,73 gramos de resina de cannabis (11,00) 0,26 gramos de MDMA, con una pureza de 73,29% (12,25 euros) 0,49 gramos de MDMA, con una pureza de 22,07% (23,08).