Piden dos años y seis meses a un acusado de amenazar a otro con quemar su negocio si no le entregaba 10.000 euros

CIUDAD REAL, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real acoge los próximos días 11, 12 y 13 de abril un juicio con jurado popular contra A.M.V., para quien el Ministerio Público solicita dos años y seis meses de cárcel por amenazar al dueño de una imprenta de Valdepeñas con quemar su negocio si no le entregaba 10.000 euros.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el 8 de marzo de 2019 el acusado remitió varios mensajes a M.C.S., con quien, años atrás, había mantenido una relación de amistad. Bajo el pretexto de tomar algo, sobre las 9.30 horas se presentó en el establecimiento comercial de la víctima, situado en Valdepeñas, marchándose ambos a continuación al Hostal Vista Alegre.

Tras haber tomado unas consumiciones, el acusado le propuso a M.C.S. ir a su casa mostrándose, en un primer momento, reticente, dado que

tenía que volver a su trabajo, accediendo finalmente a ello, ante la insistencia de aquel.

Una vez acceden al interior de la vivienda y tras enseñarle diferentes estancias, el acusado, que ya se encontraba en el baño, le pidió a M.C.S. que entrara y una vez dentro, cerró la puerta, quitándose la riñonera que portaba, dejándola sobre el lavabo, impidiéndole a M.C.S. abrir la puerta, hasta el punto de forzar el marco, a raíz del forcejeo entre ambos.

Seguidamente, el acusado tras decirle a M.C.S. que estuviera tranquilo y le diera su mochila, sacó del interior de la misma una pistola simulada y tras mostrársela le dijo: "Una de dos, o me das 5.000 euros y me contratas o me das 10.000 euros...".

"Ya sabes o me das 10.000 euros o te quemo el negocio", continuó, para añadir: "Cómo le cuentes algo a tú mujer, familia o policía te quemo la imprenta. Conozco a mucha gente que me arregla los temas. A las 16.00 horas quiero que me entregues el dinero. Nos vemos en la gasolinera de Laguna".

Una vez que M.C.S. logró salir de la casa, se dirigió a su negocio solicitándole a una de las empleadas que retirara de su cuenta la cantidad de 10.000 euros y, acto seguido, M.C.S., siguiendo las instrucciones del acusado, se personó en la Estación de Servicio 'Laguna'.

No obstante, la Fiscalía apunta que como quiera que los hechos ya habían sido denunciados con anterioridad, sobre las 15.45 horas se montó un dispositivo de vigilancia, conformado por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Valdepeñas, que sobre las 16.00 horas procedieron a la detención del acusado.

Para el Ministerio Público, estos hechos son constitutivos de un presunto delito de amenazas condicionadas para el que solicita para A.M.V. un total de dos años y seis meses de prisión.

También pide para el acusado la prohibición de aproximarse durante 3 años y 6 meses a una distancia inferior a 200 metros a M.C.S., a su domicilio, centro de trabajo o cualquier otro lugar frecuentando por el mismo, así como de comunicarse durante 3 años y 6 meses con la víctima de forma directa o indirecta y por cualquier medio o procedimiento, ya sea escrito, oral, visual o telemático.