Piden más de 2 años de cárcel para un empresario albaceteño acusado del homicidio imprudente de un trabajador

Archivo - Palacio de Justicia - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección Penal del Tribunal de Instancia número 3 juzgará el próximo martes, 24 de marzo, a F.M.R., acusado de un delito de homicidio por imprudencia y otro contra la seguridad en el trabajo tras la muerte de uno de sus trabajadores que reparaba rampas de carga y descarga de vehículos, delitos por los que la Fiscalía ha pedido un total de dos años y medio de cárcel.

Según detalla el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 28 de enero de 2019, cuando dos empleados de la empresa se disponían a reparar el sistema hidráulico para desplegar una rampa plegable de carga y descarga de vehículos de una góndola semirremolque que presentaba una fuga de aceite.

Al ver que el sistema del despliegue hidráulico parecía no ponerse en marcha, uno de ellos procedió a accionar la palanca de contacto para comprobar si funcionaba, con las rampas sujetas por los tensores de carracas laterales, no haciendo el mecanismo el ruido característico que indica su funcionamiento.

Ante esto, pidió a su compañero que retirara los tensores que la sujetaban para poder efectuar otras comprobaciones, pero este no pudo soltar el del lado derecho al estar atascado. Cuando uno de los trabajadores se acercó al lugar de despliegue de las rampas para recoger unas herramientas, el único tensor que las mantenía plegadas cedió, liberando las rampas con toda la energía acumulada sobre el empleado.

La víctima quedó atrapada bajo las mismas, sufriendo lesiones consistentes en neumotórax con derrame, fractura de pelvis y cadera, laceración hepática y diversos desgarros que le causaron finalmente la muerte.

La Fiscalía afirma que el acusado, titular y único administrador de la mercantil en la que trabajaba el empleado, no había establecido un método de trabajo seguro para realizar la reparación de rampas hidráulicas y que requiere acotar zonas de seguridad donde se despliegan, además de encomendar al fallecido labores de reparación de un mecanismo sin haber recibido la formación en seguridad adecuada.

La acusación también ha solicitado, además de los años de prisión, una indemnización de más de 180.000 euros para los familiares del trabajador fallecido.