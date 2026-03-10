Piden nueve años de prisión para tres implicados en una agresión a las puertas de una discoteca de Tarancón

Archivo - Sede de la Audiencia Provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cuenca pide nueve años de prisión para cada uno de los tres acusados del juicio que se celebra este miércoles en la Audiencia Provincial por agredir a otras tres personas a las puertas de una discoteca de Tarancón.

El juicio se celebrará solo contra uno de los acusados, J.R.P. R., ya que los otros dos acusados están requisitoriados por estar en paradero desconocid De acuerdo con el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al día de año nuevo de 2018 y comenzaron en el interior del establecimiento, donde los tres procesados iniciaron un altercado con D.V.S., al que propinaron un puñetazo.

A continuación, D.V.S., junto a otras dos personas, A.C.Z. y A.H.S, abandonaron la discoteca y ya en la calle, con ánimo de menoscabar su integridad física, los acusados los persiguieron y comenzaron a lanzarles botellas de cristal, mientras dirigían expresiones tales como "os vamos a matar".

Según los hechos descritos por la Fiscalía, una botella impactó en la cabeza de D.V.S. y, cuando cayó al suelo, los agresores aprovecharon para golpearle y uno de ellos le cortó el cuello con una botella de cristal.

Mientras los otros continuaban lanzando botellas a los otros dos perjudicados y una de ellas impactó en la cara de uno de los afectados mientras que el otro, cuando intentó intervenir, terminó recibiendo golpes por todo el cuerpo.

Los hechos descritos son constitutivos de tres delitos de lesiones de distinta gravedad por las que la Fiscalía pide, en total, nueve años de cárcel y el pago de indemnizaciones a las víctimas que superan los 83.000 euros.