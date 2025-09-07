Piden siete años de cárcel para un acusado de agredir sexualmente y maltratar a su pareja en Albacete

ALBACETE, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado siete años y cinco meses de cárcel para un hombre acusado de maltratar y agredir sexualmente a su pareja sentimental en Albacete durante varios de convivencia juntos en el domicilio del procesado. El juicio tendrá lugar el próximo martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete.

Según recoge el texto de la acusación, el procesado comenzó en abril de 2019 una relación con la víctima, a la que sometió a "constantes malos tratos" que consistían "en insultos, vejaciones y agresiones físicas" sin que estas últimas llegasen a causarle heridas o lesiones concretas.

La situación, que se alargó durante meses, creó una "atmósfera de violencia, temor, control, menosprecio y humillación", en un clima donde el hombre, guiado por sus celos, llegó a telefonear al sobrino de la víctima para indagar dónde y con quién se encontraba su pareja en todo momento, manifestando que "es costumbre de los españoles decidir con quién sale y a dónde va" su mujer.

La acusación resalta que el procesado exigió a la mujer tener relaciones sexuales incluso cuando esta no quería, argumentando que ella "estaba obligada" ya que él la mantenía y le ofrecía un techo en el que vivir.

En una de estas situaciones, tras casi un año de relación, la mujer se negó a acostarse con él, a lo que él respondió rompiendo varios platos de comida y agarrándola del brazo para intentar echarla del hogar.

Cuando la víctima se dirigió al dormitorio para recoger algunas de sus pertenencias, el acusado la tiró a la cama para realizarle tocamientos por encima de la ropa a pesar de los intentos de resistencia de la víctima.

Posteriormente la encerró en el vestidor de la habitación durante veinte minutos. Como consecuencia del maltrato continuado la víctima padece un trastorno adaptativo mixto con sintomatología ansioso depresiva.

La Fiscalía ha considerado los hechos constitutivos de un delito de maltrato físico y psíquico en el ámbito familiar, un delito leve continuado de injurias y vejaciones, otro delito de coacciones en el ámbito familiar, y un delito de agresión sexual, por los que ha solicitado una pena total de siete años y cinco meses de cárcel.