El pintor tomellosero Antonio López cerrará la lista de Frente Amplio por Madrid junto a la histórica Inés Sabanés

Archivo - El pintor y escultor Antonio López durante la jornada del Congreso ‘La oportunidad del futuro’, a 19 de junio de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

MADRID/CIUDAD REAL 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pintor y escultor Antonio López, natural de Tomelloso (Ciudad Real), y la histórica dirigente ecologista Inés Sabanés cerrarán de forma simbólica la lista de Frente Amplio al Congreso por la circunscripción de Madrid a las elecciones generales del 29N, según ha informado la candidatura.

Con la inclusión de Sabanés, que fue diputada en la Cámara Baja, y Antonio López en los últimos puestos de la papeleta de la coalición, Frente Amplio reivindica que su candidatura en la capital lanza un "fuerte mensaje de apertura hacia la cultura, el activismo medioambiental y el compromiso civil".

La lista de Frente Amplio en Madrid la encabeza el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, seguido de su compañera de formación Tesh Sidi en la segunda plaza mientras que el tercer puesto es para el dirigente de IU Toni Valero y el cuarto para la coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Barbero.

La candidatura ha destacado que Sabanés es un "referente fundamental de la gestión verde" en la capital y una exparlamentaria que aporta con su presencia en la lista "el aval histórico de la ecología política madrileña".

En lo referente a Antonio López la coalición ha resaltado que es una de las figuras "más universales del realismo contemporáneo" y "creador de imágenes icónicas" que forman parte de la identidad de Madrid. Así, Frente Amplio ha resaltado que se suma al proyecto "para reivindicar la importancia estratégica de defender la libertad artística y la inversión cultural en las instituciones".

Desde la dirección de campaña de la candidatura por Madrid han destacado que contar con estas dos trayectorias para el cierre de la lista representa "un orgullo absoluto" y una muestra clara del "espacio transversal y cohesionado que busca movilizar el voto progresista de la región de cara a la inminente cita con las urnas".