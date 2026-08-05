Piraguas, gastronomía y música para recibir al eclipse en C-LM, con el observatorio de Yebes como epicentro nacional

Imagen de un eclipse. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TOLEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha se prepara para vivir el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo miércoles, 12 de agosto, y que se vivirá con diferentes eventos y actividades a lo largo y ancho de las cinco provincias castellanomanchegas pero especialmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

La Península Ibérica será el único lugar poblado del mundo donde podrá disfrutarse el eclipse total de sol, el primero de estas características que se puede ver en nuestro país desde hace más de cien años (en 1912).

Así, en Castilla-La Mancha, el Observatorio de Yebes (Guadalajara) ha sido elegido para ser el centro de seguimiento oficial del eclipse de la semana que viene, el primero de los tres grandes acontecimientos extraordinarios que constituyen el denominado Trío de Eclipses. La ministra Diana Morant será una de las personalidades que asistirán a este enclave.

Las instalaciones de este observatorio astronómico, el más importante del Instituto Geográfico Nacional, acogerán los recursos necesarios para facilitar que los medios de comunicación, españoles e internacionales, puedan mostrar este fenómeno histórico, con retransmisiones en directo y en las mejores condiciones.

El Observatorio de Yebes está situado en el término municipal de este municipio de Guadalajara, a solo 80 kilómetros de Madrid, a una altitud de 930 metros. Su radiotelescopio es uno de los nodos más importantes de la Red Europea de Interferometría de Muy Larga Base, una de las mayores instalaciones científicas del mundo, y es una estación del Servicio Internacional de VLBI para Geodesia y Astrometría.

En esta provincia, la Diputación de Guadalajara ha puesto en marcha en marcha el programa 'Guadalajara Rumbo al Eclipsé', una iniciativa destinada a acercar a la ciudadanía este fenómeno astronómico que será especialmente visible desde distintos puntos de la provincia.

Para su puesta en marcha y desarrollo, la Diputación cuenta con la colaboración de la Agrupación Astronómica Astroguada, que será la encargada de llevar a cabo el programa, el cual combinará acciones de divulgación científica, observación astronómica y elaboración de material informativo, con el objetivo de acercar este acontecimiento a la ciudadanía de forma accesible y didáctica.

El proyecto comprende un ciclo de 15 conferencias divulgativas en distintos municipios de la provincia de Guadalajara, orientadas a explicar el fenómeno del eclipse, sus características, su importancia científica y cultural, así como las recomendaciones necesarias para su observación segura. Estas sesiones incluirán contenidos adaptados a cada localidad, con información específica sobre horarios del eclipse, fases del fenómeno y condiciones óptimas de observación.

Asimismo, el programa incluye la realización de tres observaciones solares públicas diurnas en Villanueva de la Torre, Jadraque y Molina de Aragón. Estas actividades contarán con personal especializado que se encargará de interpretar el fenómeno y atender a los asistentes.

Como complemento, se distribuirán dípticos informativos con contenidos divulgativos sobre el eclipse, recomendaciones de seguridad, mapas de localización de actividades y pautas para la correcta observación del fenómeno. Estos materiales se entregarán gratuitamente durante las conferencias y en las observaciones diurnas.

Asimismo, en la capital guadalajareña Astroguada y el Ayuntamiento han planificado un dispositivo especial con motivo del eclipse solar, que comenzará a ser visible en la ciudad alrededor de las 19.36 horas, alcanzando su totalidad aproximadamente entre las 20.30 y las 20.32 horas.

El Ayuntamiento continuará trabajando de forma coordinada con Astroguada y con los cuerpos de seguridad y emergencias para garantizar que la ciudadanía y los visitantes puedan disfrutar de este fenómeno único con todas las garantías.

MÁS DE 120 EVENTOS EN CUENCA

De su lado, en la provincia de Cuenca está acogiendo ya alguno de los más de 120 eventos en más de sesenta pueblos con motivo de la efeméride solar. Eventos comenzaron el pasado 15 de junio y contarán, en total, con unas 30.000 entradas e invitaciones, que se podrán adquirir en la web del Eclipse en Cuenca.

Astronomía, cultura, música, naturaleza, gastronomía, ecoturismo, y actividades familiares confluyen en una programación en la que habrá observaciones solares y del cielo nocturno con showcooking en Cañamares, Sotos, Huélamo y Cañizares.

Otra propuesta es el planetario móvil del Museo de las Ciencias y la maleta astronómica, que llegará a Cañamares, Beamud, Cañaveras, Cañizares, Vega del Codorno, Cardenete, Mariana, Arcas, Santa Cruz de Moya, Poyatos, Cañete, Priego, Huete, Carboneras de Guadazaón, Mira, Cardenete, Aliaguilla, Fuentes, Chillarón de Cuenca, Jabaga, Villalba del Rey, Villaconejos de Trabaque, Albalate de las Nogueras, Enguídanos, Valdeolivas, Salvacañete, Nohales, La Melgosa, Villar de Domingo García, Tinajas, Buenache de la Sierra, Arguisuelas Castejón, Palomera, Canaleja del Arroyo, Víllora, Reíllo, Cañada del Hoyo y Cañaveruelas.

En tercer lugar, habrá catorce rutas de ecoturismo en Vega del Codorno, en Huélamo, en Beamud, en Beteta, en Tragacete, Uña, Mohorte, Valdemeca, Laguna del Marquesado, Henarejos, Boniches, Fuentelespino de Moya, Aliaguillas Y las Majadas.

Otras iniciativas son las tres travesías nocturnas en piragua en Buendía, Cuenca y Villalba de la Sierra, dos espectáculos itinerantes en Salvacañete y Zarzuelas, las actuaciones del Ciclo Itinerante de Actuamos en Patrimonio y conciertos y festivales durante todo el mes de agosto.

Asimismo, la Subdelegación del Gobierno de España en la provincia de Cuenca ha completado un proceso de coordinación de los 127 municipios conquenses donde se podrá ver el eclipse total, con el objetivo de coordinar las medidas de seguridad y movilidad previstas para el visionado del eclipse solar, principalmente en lo relacionado a la previsión de asistencia masiva de personas para vislumbrar el eclipse desde la provincia.

Cuenca y Guadalajara no son las únicas provincias que se han volcado con el eclipse y, en concreto, en Ciudad Real su Ayuntamiento junto con la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real ha organizado un evento para que la ciudadanía pueda disfrutar del eclipse solar en el Cerro de Alarcos.

La actividad comenzará a las 18.00 horas con la apertura de puertas y está concebida como una jornada para toda la familia, en la que se combinarán la divulgación científica, la observación segura del eclipse y diversas propuestas de ocio.

Asimismo, en Toledo, el Museo Sefardí propone a todas familias que estén por la ciudad una actividad especial con motivo del eclipse que combinará historia, ciencia y observación astronómica. El programa comenzará con una visita guiada al museo para descubrir cómo se entendía el cielo durante la Edad Media, seguida de una charla de un especialista para finalizar con la observación del eclipse utilizando material homologado.

Sigüenza tendrá otro gran evento en el que cerca de 300 coches clásicos que descontarán las horas hasta la primera de las dos oscuridades del día 12 de agosto en el aeródromo de la ciudad seguntina, un evento organizado por Autopía.

COBERTURA ESPECIAL DE CMM

Castilla-La Mancha Media también llevará a cabo una cobertura especial con motivo del eclipse total del 12 de agosto. El fenómeno durará 264 minutos y se podrá disfrutar en CMM desde primera hora de la mañana con una programación especial en radio, televisión, web, redes sociales, CMMPlay y PlayPodcast.

De su lado, el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en el marco de la campaña 'Una vista única. Cuídala', del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la ONCE y la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España, ha repartido gafas homologadas para la observación del eclipse de forma gratuita entre sus visitantes.