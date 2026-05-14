Archivo - Piscina cubierta del Salto del Caballo en Toledo - PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La piscina cubierta del Casco Histórico de Toledo permanecerá abierta durante el mes de junio por primera vez, tal y como ha confirmado este jueves el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios tras la firmas recogidas por usuarios de esta piscina y vecinos del Casco, pidiendo que esta infraestructura permaneciera abierta en verano.

"Nunca se había abierto y siempre se había mantenido cerrada de junio a septiembre, ambos inclusive, y va a ser la primera vez que se abra este año y vamos a ver cómo marcha la medida que se pone en marcha y cuál es la aceptación", ha indicado.

Tras recordar que él también es usuario de las piscinas públicas de la ciudad, el alcalde ha dicho ser consciente de la "importantísima labor que realizan para fomentar la actividad física y deportiva y, también, para muchas personas que lo tienen incluso prescrito con carácter médico para el tratamiento de diversas dolencias".