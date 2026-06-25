La piscina de San Roque en Guadalajara acogerá talleres de salud y actividades deportivas para todas las edades

El concejal de Salud de Guadalajara, Roberto Narro. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara desarrollará durante este verano los programas 'Guadalajara Salud 2026: Piscina y Salud' y 'Verano Activo', una iniciativa que combinará educación sanitaria y actividad física mediante talleres, charlas y actividades deportivas gratuitas en la piscina municipal de San Roque y otros espacios de la ciudad.

Así lo ha dado a conocer este jueves el concejal de Salud, Roberto Narro, durante la presentación de ambas propuestas, integradas en la estrategia municipal Guadalajara Saludable, con la que el Consistorio pretende fomentar hábitos de vida saludables, prevenir enfermedades y promover el bienestar de la población.

Según ha explicado Narro, el programa 'Piscina y Salud' aprovechará la afluencia de usuarios a las instalaciones de San Roque para acercar contenidos relacionados con la prevención y la educación sanitaria.

Las actividades se desarrollarán entre las 11.30 y las 13.30 horas y contarán con la colaboración de distintas entidades especializadas.

La programación comenzará el 3 de julio con una jornada dedicada a las alergias estivales organizada junto a la asociación Alerguada, centrada en la sensibilización sobre alergias alimentarias y ambientales.

El 10 de julio tendrá lugar una actividad sobre primeros auxilios impartida por Protección Civil, mientras que el 15 de julio el Colegio Oficial de Farmacéuticos desarrollará una gincana familiar de fotoprotección orientada a prevenir el cáncer de piel y fomentar la protección solar.

El ciclo concluirá el 21 de julio con un taller de reanimación cardiopulmonar (RCP) a cargo de la Asociación de Críticos y Emergencias.

El edil ha destacado que esta edición amplía el número de colaboradores respecto a años anteriores, cuando las actividades se realizaban únicamente con la participación del Colegio Oficial de Farmacéuticos, incorporándose ahora nuevas entidades como Alerguada, Protección Civil y la Asociación de Críticos y Emergencias.

Por otro lado, el programa 'Verano Activo', coordinado por la Concejalía de Deportes, ofrecerá actividades matinales desde las 9.00 horas.

La programación semanal incluye marcha nórdica los lunes, pilates y escuela de salud postural los martes, rutas saludables en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer los miércoles, iniciación al yoga los jueves y baile los viernes.

Asimismo, se desarrollarán actividades acuáticas permanentes como sesiones diarias de aquagym a las 12.30 horas, un reto de natación disponible entre las 12.00 y las 20.00 horas y entrenamientos para la mejora de la técnica de nado entre las 7.00 y las 8.00 horas.

A ello se sumarán quedadas nocturnas de trail cada miércoles.

Todas las actividades serán gratuitas y no requerirán inscripción previa, una medida con la que el Ayuntamiento pretende facilitar la participación ciudadana y favorecer la incorporación del ejercicio físico y los hábitos saludables a la rutina diaria.

Narro ha enmarcado ambas iniciativas dentro de una estrategia municipal que apuesta por el deporte como herramienta de salud, la prevención de enfermedades y el envejecimiento activo, defendiendo que la inversión en salud supone también una inversión en calidad de vida para los vecinos de Guadalajara.